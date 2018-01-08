"Вашингтон" обыграл "Сент-Луис", Овечкин и Тарасенко забили по голу

"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Сент-Луис" - 4:3 в овертайме. Шайбу и результативную передачу в этой встрече сделал нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин, который провел на площадке 22 минуты 50 секунд. Евгений Кузнецов отыграл 18 минут 31 секунду, защитник Дмитрий Орлов - 26 минут 34 секунды.

В составе "Блюз" гол забил форвард Владимир Тарасенко, который провел на площадке 22 минуты 7 секунд. Нападающий Иван Барбашев за 17 минут 29 секунд записал на свой счет результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Сент-Луис" - 4:3 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 1:0)

Голы: Коннолли - 9 (бол., ОВЕЧКИН, Карлсон), 13:15 - 1:0. ТАРАСЕНКО - 18 (БАРБАШЕВ, Эдмундсон), 21:18 - 1:1. Стин - 6 (бол., Шенн, Пьетранджело), 25:02 - 1:2. ОВЕЧКИН - 27 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 48:00 - 2:2. Эллер - 6 (Оши, Боуи), 50:49 - 3:2. Гуннарссон - 4 (Берглунд, Томпсон), 55:51 - 3:3. Бэкстрем - 9 (Оши), 64:17 - 4:3.

Вратари: Холтби - Хаттон.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 33 (8+6+18+1) - 34 (7+17+8+2).

Наши: Овечкин (22:50/2/-1), Кузнецов (18:31/3/-1), Орлов (26:34/2/0) - Тарасенко (22:07/6/1), Барбашев (17:29/0/1).

Вашингтон. Capital One Arena.