«Вашингтон» одержал 1000-ю домашнюю победу в НХЛ

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 2:1.

Домашняя победа стала для «Кэпиталз» 1000-й в НХЛ. У клуба на это ушло 1904 матча.

«Вашингтон» присоединился по этому показателю к 14 клубам лиги. Ранее 1000 домашних побед в НХЛ одержали «Рейнджерс», «Чикаго», «Лос-Анджелес», «Айлендерс», «Даллас», «Детройт», «Питтсбург», «Сент-Луис», «Баффало», «Калгари», «Торонто», «Бостон», «Филадельфия» и «Монреаль».

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