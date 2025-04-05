«Вашингтон» опубликовал фотографию семьи Овечкина на трибунах во время матча с «Чикаго»

5 апреля, 04:09
«Вашингтон» опубликовал в соцсети X фотографию семьи российского нападающего Александра Овечкина.
На трибунах «Капитал Уан Арены» присутствуют тесть Кирилл Шубский, мама Татьяна, которая только сегодня прилетела, жена Настасия и сыновья Сергей и Илья.
39-летнему россиянину осталось забросить 1 шайбу до повторения снайперского рекорда НХЛ Уэйна Гретцки (894 гола).
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