«Вашингтон» опубликовал фотографию семьи Овечкина на трибунах во время матча с «Чикаго»

«Вашингтон» опубликовал в соцсети X фотографию семьи российского нападающего Александра Овечкина.

На трибунах «Капитал Уан Арены» присутствуют тесть Кирилл Шубский, мама Татьяна, которая только сегодня прилетела, жена Настасия и сыновья Сергей и Илья.

39-летнему россиянину осталось забросить 1 шайбу до повторения снайперского рекорда НХЛ Уэйна Гретцки (894 гола).