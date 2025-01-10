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Сегодня, 19:42

«Вашингтон» отправил россиянина Мирошниченко в АХЛ

Алина Савинова
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«Вашингтон» перевел форварда Ивана Мирошниченко в фарм-клуб «Херши Бэрс» из АХЛ, сообщает пресс-служба «Кэпиталз».

Вместо 20-летнего россиянина в основу «Вашингтона» вызван 26-летний нападающий Итэн Франк, который является лучшим снайпером «Херши Бэрс» в этом сезоне. Он может дебютировать в НХЛ 10 января в матче с «Монреалем».

В нынешнем сезоне Мирошниченко провел за основу «Кэпиталз» 18 игр и набрал 4 (1+3) очка. Россиянин подписал контракт новичка с клубом в 2023 году.

После 41 матча «Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ с 58 очками.

Иван Мирошниченко
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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