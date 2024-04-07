«Вашингтон» на своем льду сыграет против «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с воскресенья на понедельник, 8 апреля. Начало — в 01.00 по московскому времени. Игра пройдет в спортивном комплексе «Кэпитал-Уан Арена» в Вашингтоне, США.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Вашингтон» — «Оттава» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Вашингтон» занимает сейчас 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 82 очка. «Оттава» идет на 14-й строчке «Востока», имея в своем активе 70 очков.