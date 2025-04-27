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Сегодня, 22:17

«Вашингтон» перевел Илью Протаса в «Херши»

Сергей Ярошенко
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«Вашингтон» перевел нападающего Илью Протаса в свой фарм-клуб АХЛ «Херши».

До этого 18-летний белорус выступал за «Виндзор» из юниорской лиги Онтарио (OHL). Команда вылетела во втором раунде плей-офф от «Китченера» (3-4).

Протас стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата OHL, на его счету 50 голов и 74 результативные передачи в 61 матче. Также форвард набрал 25 (5+20) очков в 12 играх плей-офф.

Он был выбран «Вашингтоном» в третьем раунде драфта НХЛ-2024 под общим 75-м номером.

Его старший брат Алексей Протас выступает за «Вашигтон» с 2021 года. За это время он провел за «Кэпиталз» 245 матч, в которых забил 43 гола и отдал 76 результативных передач.

Алексей Протас
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Херши Беарс
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