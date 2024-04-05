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НХЛ

Сегодня, 04:38

«Вашингтон» дома проиграл «Питтсбургу». Овечкин забросил одну шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин и Сидни Кросби.
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» на своем льду потерпел поражение от «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Кэпиталз» проиграли четвертую встречу кряду.

Единственную шайбу хозяев забросил российский нападающий Александр Овечкин. Теперь у него в этом сезоне 60 (27+33) очков. Он является вторым в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

«Вашингтон» с 82 очками занимает 10-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 11-й строчке — 81 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Питтсбург» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы: Ши — 1 (Смит, Эллер), 1:49 — 0:1. Жозеф — 2 (Летанг, О`Коннор), 11:03 — 0:2. Бантинг — 17 (Пуустинен, Карлссон), 29:08 — 0:3. Овечкин — 27 (бол., Милано, Лапьер), 46:02 — 1:3. Эллер — 15 (п.в., Смит, Летанг), 57:23 — 1:4.

Вратари: Линдгрен (56:40 — 57:23) — Неделькович.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 31 (9+5+17) — 24 (6+10+8).

Наши: Алексеев (9.38/0/-1), Мирошниченко (15.30/2/0), Овечкин (22.21/8/-2) — Малкин (17.36/0/+1).

5 апреля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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