«Вашингтон» по будлитам обыграл «Питтсбург». Овечкин забросил одну шайбу

Овечкин забросил одну шайбу в победном матче «Вашингтона» против «Питтсбурга»

«Вашингтон» переиграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом. Реализовать большинство ему помогли соотечественники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, которые записали на свой счет голевые передачи.

Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин не отметился результативными действиями. В серии буллитов он не реализовал свою попытку.

«Вашингтон» набрал 58 очков и поднялся на 7-е место в Восточной конференции, опередив «Питтсбург» (57 очков).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Питтсбург» — 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Овечкин — 32 (бол., Кузнецов, Орлов), 6:00 — 1:0. Хейнен — 5 (О`Коннор, Дюмулин), 22:37 — 1:1. Юханссон — 13 (Бэкстрем, Милано), 45:17 — 2:1. Раст — 11 (Гюнцель, Кросби), 52:52 — 2:2.

Победный буллит: Бэкстрем.

Вратари: Кемпер — Десмит.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 45 (22+12+7+4) — 37 (7+18+8+4).

Наши: Кузнецов (19.19/3/0), Овечкин (21.05/7/-1), Орлов (27.33/2/0) — Малкин (18.55/2/0).

27 января. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.