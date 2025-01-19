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Сегодня, 05:40

«Вашингтон» обыграл «Питтсбург», Овечкин не сделал результативных действий

Даниил Аршавский
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«Вашингтон» переиграл «Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

За «Кэпиталз» шайбы забросили Джейкоб Чикран, Алексей Протас, Пьер-Люк Дюбуа и Брэндон Духайм. Российский капитан команды Александр Овечкин не отличился результативными действиями
За 30 матчей в нынешнем сезоне 39-летний россиянин набрал 33 (21+12) очка.

Автором единственного гола «Пингвинз» стал Брайан Раст.

«Вашингтон» лидирует в Восточной конференции с 67 очками в 46 играх. «Питтсбург» идет 14-м с 46 баллами за 48 встреч.

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Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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