«Вашингтон» обыграл «Питтсбург», Овечкин не сделал результативных действий

«Вашингтон» переиграл «Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

За «Кэпиталз» шайбы забросили Джейкоб Чикран, Алексей Протас, Пьер-Люк Дюбуа и Брэндон Духайм. Российский капитан команды Александр Овечкин не отличился результативными действиями

За 30 матчей в нынешнем сезоне 39-летний россиянин набрал 33 (21+12) очка.

Автором единственного гола «Пингвинз» стал Брайан Раст.

«Вашингтон» лидирует в Восточной конференции с 67 очками в 46 играх. «Питтсбург» идет 14-м с 46 баллами за 48 встреч.