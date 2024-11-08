Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 22:30

«Вашингтон» — «Питтсбург»: смотреть матч НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» встретятся в матче НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Капитаны «Питтсбурга» и «Вашингтона» Сидни Кросби и Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на субботу, 9 ноября. Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне и начнется в 3.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций матчей НХЛ. Видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Основные события игры «Вашингтон» — «Питтсбург» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В этом регулярном чемпионате «Вашингтон» набрал 18 очков в 12 матчах, «Питтсбург» — 12 в 15. Перед этой встречей «Вашинтон» победил «Нэшвилл» (3:2), а «Питтсбург» уступил «Каролине» (1:5).

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забивает в пяти матчах подряд, у него 16 (8+8) очков в этом сезоне. Лучшие бомбардиры «Пингвинз» — Евгений Малкин (16 очков) и Сидни Кросби (15).

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Дзюба хочет вернуться в сборную России и побить рекорд Кержакова
Израильские болельщики подверглись нападениям в Амстердаме. Что известно
У «Торпедо» долг в 1,2 млн, у «Урала» новый тренер, а в «Балтике» — странные наказания за промахи. Что происходит в Первой лиге перед началом второго круга
Дрон Y-89: неуловимый для РЭБ противника разведчик
Кулеба рассказал о найденном у Байдена документе о поражении Украины
Валя Карнавал и сестры Аверины примут участие в «Ледниковом периоде» 2024
Материалы сюжета Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин — о соперничестве с Кросби: «Удивительно, как летит время»
Кросби — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Не думаю, что мы когда-либо могли себе это представить»
Карбери: «Когда Овечкин касается шайбы, все затаивают дыхание»
Протас: «Овечкин стремится к чему-то особенному»
Коваленко: «В том, что Овечкин так играет сейчас, ничего удивительного нет»
Фетисов надеется, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в этом сезоне
Сегодня
Вчера
Неделя