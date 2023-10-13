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Сегодня, 22:00

«Вашингтон» — «Питтсбург»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)

Видеотрансляция матча регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург» начнется в 02.00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» на арене «Capital One Arena» сыграет в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/24 против «Питтсбурга». Матч пройдет в Вашингтоне (США) 14 октября, начало — в 02.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Вашингтон» — «Питтсбург» будет доступна бесплатно и в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».

«Вашингтон» выступает в НХЛ с сезона 1974 / 1975. За это время «Кэпиталз» взяли Кубок Стэнли лишь один раз — в 2018 году, победив в финале «Вегас» со счетом 4-1. Также команда три раза выигрывала Президентский кубок (победа в регулярном чемпионате — 2010, 2016 и 2017). В регулярном чемпионате 2022 / 2023 «Вашингтон» с 80 очками занял 6-е место в Столичном дивизионе и стал 13-м в Восточной конференции и не попал в плей-офф.

«Питтсбург» пять раз в истории выигрывал Кубок Стэнли — 1991, 1992, 2009, 2016, 2017. По итогам регулярного чемпионата сезона-2022/23 «Пингвинз» набрали 91 очко в 82 матчах и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда впервые за 17 лет не попала в плей-офф НХЛ.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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