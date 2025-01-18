«Вашингтон» и «Питтсбург» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 19 января

«Вашингтон» и «Питтсбург» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на воскресенье, 19 января. Матч на льду «Кэпитал Уан-арены» в Вашингтоне начнется в 3.00 по московскому времени.

Отслеживать ключевые события и результат игры «Вашингтон» — «Питтсбург» можно в матч-центре сайта «СЭ».

«Вашингтон» — «Питтсбург»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Вашингтон» провел 45 матчей и набрал 65 очков, предыдущим соперником «Кэпиталз» была «Оттава» (1:0 ОТ). У «Питтсбурга» — 47 матчей и 46 очков, в субботу «Пингвинз обыграли «Баффало» (5:2).

В этом матче в очередной раз встретятся два звездных российских нападающих — капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (в этом сезоне — 29 игр, 33 очка, 21 гол и 12 передач) и вице-капитан «Питтсбурга» Евгений Малкин (43 игры, 33 очка, 8 голов и 25 передач).