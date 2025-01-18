18 января, 23:30
«Вашингтон» и «Питтсбург» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на воскресенье, 19 января. Матч на льду «Кэпитал Уан-арены» в Вашингтоне начнется в 3.00 по московскому времени.
Отслеживать ключевые события и результат игры «Вашингтон» — «Питтсбург» можно в матч-центре сайта «СЭ».
Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».
В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Вашингтон» провел 45 матчей и набрал 65 очков, предыдущим соперником «Кэпиталз» была «Оттава» (1:0 ОТ). У «Питтсбурга» — 47 матчей и 46 очков, в субботу «Пингвинз обыграли «Баффало» (5:2).
В этом матче в очередной раз встретятся два звездных российских нападающих — капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (в этом сезоне — 29 игр, 33 очка, 21 гол и 12 передач) и вице-капитан «Питтсбурга» Евгений Малкин (43 игры, 33 очка, 8 голов и 25 передач).