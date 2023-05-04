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Сегодня, 11:05

«Вашингтон» планирует провести собеседование с ассистентом тренера «Тампы» Хэлперном

Виталий Косик
Корреспондент
Джефф Хэлперн.
Фото Tampa Bay Times
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Ассистент тренера «Тампы» Джефф Хэлперн может возглавить «Вашингтон», сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

По информации источника, клуб планирует провести собеседование со специалистом.

«Слышал, что «Вашингтон Кэпиталс» планируют провести собеседование с помощником тренера «Лайтнинг» Джеффом Хэлперном в какой-то момент в процессе поиска главного тренера», — написал инсайдер в соцсетях.

15 апреля «Вашингтон» объявил об уходе Питера Лавиолетта с поста главного тренера команды. Клуб и специалист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

58-летний тренер тренировал «Вашингтон» с сентября 2020 года.

В сезоне-2022/23 «Вашингтон» впервые за 9 лет не вышел в плей-офф НХЛ.

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НХЛ
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ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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