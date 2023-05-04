«Вашингтон» планирует провести собеседование с ассистентом тренера «Тампы» Хэлперном

Сегодня, 11:05
Ассистент тренера «Тампы» Джефф Хэлперн может возглавить «Вашингтон», сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.
По информации источника, клуб планирует провести собеседование со специалистом.
«Слышал, что «Вашингтон Кэпиталс» планируют провести собеседование с помощником тренера «Лайтнинг» Джеффом Хэлперном в какой-то момент в процессе поиска главного тренера», — написал инсайдер в соцсетях.
15 апреля «Вашингтон» объявил об уходе Питера Лавиолетта с поста главного тренера команды. Клуб и специалист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
58-летний тренер тренировал «Вашингтон» с сентября 2020 года.
В сезоне-2022/23 «Вашингтон» впервые за 9 лет не вышел в плей-офф НХЛ.