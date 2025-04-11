«Вашингтон» подготовил специальный видеоролик с Овечкиным для церемонии празднования рекорда

11 апреля, 08:35
«Вашингтон» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (5:4 Б) организовал церемонию в честь нападающего Александра Овечкина, побившего снайперский рекорд по голам в регулярных чемпионатах.
Для церемонии медиаслужба «Кэпиталз» подготовила специальный видеоролик с нарезкой моментов игры против «Айлендерс», а также восторженными комментариями семьи хоккеиста, его одноклубников и болельщиков «Вашингтона».
В воскресенье, 6 апреля, Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата лиги против «Айлендерс» (1:4). Эта шайба стала для него 895-й в карьере. 39-летний россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд НХЛ.
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