«Вашингтон» подготовил специальный видеоролик с Овечкиным для церемонии празднования рекорда

«Вашингтон» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (5:4 Б) организовал церемонию в честь нападающего Александра Овечкина, побившего снайперский рекорд по голам в регулярных чемпионатах.

Для церемонии медиаслужба «Кэпиталз» подготовила специальный видеоролик с нарезкой моментов игры против «Айлендерс», а также восторженными комментариями семьи хоккеиста, его одноклубников и болельщиков «Вашингтона».

В воскресенье, 6 апреля, Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата лиги против «Айлендерс» (1:4). Эта шайба стала для него 895-й в карьере. 39-летний россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд НХЛ.

Ждите новые проекты с Ови — на сайте Великой погони.