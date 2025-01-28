Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 01:33

«Вашингтон» подписал контракт с Томпсоном на 35 миллионов долларов

Евгений Козинов
Корреспондент
Логан Томпсон.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

«Вашингтон» на официальном сайте объявил о подписании шестилетнего контракта с голкипером Логаном Томпсоном на 35,1 миллиона долларов. Среднегодовая зарплата составляет 5,85 миллиона долларов.

27-летний вратарь проводит свой первый сезон за «Кэпиталз» после того, как 29 июня его приобрели в результате обмена с «Вегасом». Он мог бы стать неограниченно свободным агентом.

«Мы довольно быстро все сделали и сегодня утром окончательно оформили сделку. Очень рад провести здесь еще много лет. Мне нравится мое время здесь, и я просто благодарен за возможность, которую мне предоставили», — сказал Томпсон.

В этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Томпсон сыграл в 27 матчах, отражая 92,5 процента бросков по своим воротам (третье место в лиге по этому показателю). Голкипер занимает третье место по количеству побед в этом сезоне (22-2-3).

Логан Томпсон
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
СМИ сообщили о начале сбора подписей в Калифорнии за выход из состава США
Почему Черчесов так резко уходит из сборной Казахстана прямо перед отбором на ЧМ-2026
Дмитрий Васильев назвал украинского фигуриста Колесника сумасшедшим
Наингголана арестовали по подозрению в контрабанде кокаина
Актер и медиаменеджер Игорь Янковский умер в возрасте 73 лет
Сможет ли Трамп закончить конфликт на Украине за 100 дней. Разбор
Популярное видео
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя