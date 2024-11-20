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Сегодня, 18:15

«Вашингтон» поместил Овечкина в список травмированных и вызвал Мирошниченко

Алина Савинова
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин помещен в список травмированных, сообщает пресс-служба «Кэпиталз».

19 ноября 39-летний форвард получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2), в котором он отметился дублем. У него диагностировали повреждение голени. В клубе заявили, что игрок вернется на лед в ближайшие недели.

Вызов в основную команду «Вашингтона» получил россиянин Иван Мирошниченко, выступающий за фарм-клуб «Херши Бэрс».

В этом сезоне АХЛ 20-летний форвард провел за «Херши» 16 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал семь результативных передач.

Александр Овечкин
Иван Мирошниченко
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз

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