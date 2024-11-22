«Вашингтон» пожелал Овечкину выздоровления

«Вашингтон» поддержал российского капитана команды Александра Овечкина после перелома ноги и выхода из строя на срок от 4 до 6 недель.

«Поправляйся скорее», — гласит сообщение на странице «Кэпиталз» в социальных сетях.

39-летний россиянин получил повреждение 20 ноября после столкновения с нападающим «Юты» Джеком Макбейном во время матча регулярного чемпионата НХЛ (6:2).

В текущем сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков за 18 матчей и сократил свое отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 26 шайб.