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Сегодня, 04:40

«Вашингтон» пожелал Овечкину выздоровления

Даниил Аршавский
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«Вашингтон» поддержал российского капитана команды Александра Овечкина после перелома ноги и выхода из строя на срок от 4 до 6 недель.

«Поправляйся скорее», — гласит сообщение на странице «Кэпиталз» в социальных сетях.

39-летний россиянин получил повреждение 20 ноября после столкновения с нападающим «Юты» Джеком Макбейном во время матча регулярного чемпионата НХЛ (6:2).

В текущем сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков за 18 матчей и сократил свое отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 26 шайб.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз

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