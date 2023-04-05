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Сегодня, 08:36

«Вашингтон» пропустит плей-офф НХЛ впервые с 2014 года

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» лишился возможности выйти в плей-офф НХЛ сезона-2022/23.

Из-за победы «Флориды» над «Баффало» (2:1) в матче регулярного чемпионата «Кэпиталз» потеряли математические шансы на попадание в восьмерку лучших в Восточной конференции.

«Вашингтон» занимает 13-е место в таблице Востока с 77 очками в 77 матчах. Отставание команды от зоны плей-офф составляет 10 очков.

«Кэпиталз» не сыграют в плей-офф впервые с сезона-2013/14. Тогда команда заняла девятое место в Восточной конференции, набрав 90 очков в 82 матчах.

Александр Овечкин. Овечкин остался без плей-офф! «Вашингтон» впервые за 9 лет не будет бороться за кубок

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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