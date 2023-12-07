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Сегодня, 20:38

«Вашингтон» проведет аукцион, деньги с которого направят на строительство катка имени Овечкина

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» на своем официальном сайте объявил о проведении благотворительного аукциона.

На аукционе можно будет приобрести свитера, шайбы и таблички с автографами нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина. Деньги с аукциона будут направлены на строительство катка имени 38-летнего российского хоккеиста.

В текущем сезоне Овечкин набрал 14 (5+9) очков в 22 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Хоккеист выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году он выиграл с командой Кубок Стэнли.

Также россиянин 13 раз участвовал в матчах всех звезд НХЛ и 9 раз выигрывал «Морис Ришар Трофи» — награду, вручаемую лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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