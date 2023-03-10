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НХЛ

10 марта, 23:12

«Вашингтон» проведет церемонию в честь выхода Овечкина на 2-е место в списке снайперов НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» проведет церемонию в честь нападающего команды Александра Овечкина перед игрой с «Коламбусом», сообщает пресс-служба клуба.

Матч пройдет в ночь на 22 марта. Поводом для церемонии стал выход Овечкина на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В декабре он обошел Горди Хоу.

Во время церемонии Овечкин получит специальный подарок от организации, НХЛ, Ассоциации игроков лиги и своих товарищей по команде. А на раскатку перед игрой хоккеиста команды выйдут в джерси с номером 8.

В церемонии поучаствуют владелец «Вашингтона» Тед Леонсис, президент команды Дик Патрик, заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли, Марк Хоу и семья Овечкина — жена Анастасия, сыновья Сергей и Илья, мама Татьяна и брат Михаил.

Источник: НХЛ
Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
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