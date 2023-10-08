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«Вашингтон»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

«Вашингтон» стартует в сезоне НХЛ 14 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Овечкин (ХК «Вашингтон»).
Фото USA Today Sports
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Основная информация о клубе «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Вашингтон Кэпиталз»
Город: Вашингтон, округ Колумбия (США)
Год основания: 1974
Главный тренер: Спенсер Карбери
Капитан: Александр Овечкин
Домашняя арена (вместимость): Кэпитал Уан-Арена (18 506)
Конференция: Восточная
Дивизион: Столичный

«Вашингтон»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

«Вашингтон» выступает в НХЛ с сезона 1974 / 1975. За это время «Кэпиталз» взяли Кубок Стэнли лишь один раз — в 2018 году, победив в финале «Вегас» со счетом 4-1. Также команда три раза выигрывала Президентский кубок (победа в регулярном чемпионате — 2010, 2016 и 2017).

В регулярном чемпионате 2022 / 2023 «Вашингтон» с 80 очками занял 6-е место в Столичном дивизионе и стал 13-м в Восточной конференции и не попал в плей-офф.

«Вашингтон»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Вашингтон» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в субботу, 14 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ на домашней арене «Кэпитал Уан-Арена» игрой против «Питтсбурга». Начало — в 2.00 по московскому времени. В заключительном матче регулярки «Кэпиталз» встретятся с «Филадельфией» в среду, 17 апреля (начало — 2.00 мск).

«Вашингтон»: календарь матчей в октябре 2023

14 октября. 2.00. «Вашингтон» — «Питтсбург»

17 октября. 2.00. «Вашингтон» — «Калгари»

19 октября. 2.00. «Оттава» — «Вашингтон»

22 октября. 2.00. «Монреаль» — «Вашингтон»

25 октября. 1.00. «Вашингтон» — «Торонто»

26 октября. 2.30. «Нью-Джерси» — «Вашингтон»

28 октября. 2.00. «Вашингтон» — «Миннесота»

30 октября. 0.00. «Вашингтон» — «Сан-Хосе»

Календарь матчей «Вашингтона» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Вашингтона»

Спенсер Карбери (41 год) начал тренерскую карьеру в 2010 году. Канадский специалист признавался лучшим тренером сначала в хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL), затем — в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Ранее работал в системе «Вашингтона», в мае 2023 года занял пост главного тренера «Кэпиталз». Стал самым молодым тренером лиги перед стартом сезона.

Российские хоккеисты «Вашингтона»

  • Александр Алексеев (защитник)

  • Евгений Кузнецов (нападающий)

  • Александр Овечкин (нападающий)

  • Иван Мирошниченко (нападающий)

  • Богдан Тринеев (нападающий)

«Вашингтон»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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