«Вашингтон»: расписание матчей НХЛ в октябре

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Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2023/2024 стартует 11 октября и завершится 19 апреля 2024-го. «Вашингтон» начнет сезон 14 октября, в субботу, домашним матчем против «Питтсбурга».
14 октября. 2.00. «Вашингтон» — «Питтсбург»
17 октября. 2.00. «Вашингтон» — «Калгари»
19 октября. 2.00. «Оттава» — «Вашингтон»
22 октября. 2.00. «Монреаль» — «Вашингтон»
25 октября. 1.00. «Вашингтон» — «Торонто»
26 октября. 2.30. «Нью-Джерси» — «Вашингтон»
28 октября. 2.00. «Вашингтон» — «Миннесота»
30 октября. 0.00. «Вашингтон» — «Сан-Хосе»
Календарь матчей «Кэпиталз» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
«Вашингтон»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»