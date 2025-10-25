«Вашингтон» расторг контракт с Ремпалом

«Вашингтон» расторг контракт с канадским нападающим Шелдоном Ремпалом, сообщила пресс-служба фарм-клуба «Кэпиталз».

Летом 2025-го хоккеист подписал однолетний контракт с «Вашингтоном», но не сыграл ни одного матча в этом регулярном чемпионате НХЛ и был отправлен в АХЛ. В четырех матчах за «Херши Беарс» Ремпал набрал 2 (1+1) очка.

В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Салават Юлаев». В регулярном чемпионате FONBET КХЛ он провел 68 матчей и набрал 61 (31+30) очко. В плей-офф на его счету 21 (8+13) очко в 19 играх.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Салават Юлаев» достиг договоренности о подписании контракта с Ремпалом до конца этого сезона КХЛ.