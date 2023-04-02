Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

2 апреля, 22:38

«Рейнджерс» обыграли «Вашингтон», у Панарина три голевых паса

Иван Торопцев
Корреспондент
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У гостей забросили Мика Зибанежад, Каапо Какко, Алексис Лафренье, К'Андре Миллер и Владимир Тарасенко. Российский форвард ньюйоркцев Артемий Панарин сделал три голевые передачи.

У «Вашингтона» отличились Дилан Строум и Алексей Протас. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин сделал результативный пас.

«Рейнджерс» поднялись на четвертое место в таблице Восточной конференции, на счету команды 101 очко в 77 матчах. «Вашингтон» идет на 12-й строчке с 77 очками в 77 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Голы: Миллер — 9 (Трочек, Панарин), 13:17 — 0:1. Лафренье — 16 (Хытил), 15:19 — 0:2. Какко — 15 (Миллер, Труба), 21:00 — 0:3. Строум — 19 (Овечкин, Карлсон), 33:23 — 1:3. Тарасенко — 17 (Трочек, Панарин), 45:53 — 1:4. Протас — 4 (Карлсон, Бэкстрем), 51:44 — 2:4. Зибанежад — 39 (бол., Кейн, Панарин), 54:14 — 2:5.

Вратари: Кемпер — Шестеркин.

Штраф: 33 — 19.

Броски: 28 (6+8+14) — 34 (9+8+17).

Наши: Алексеев (18.58/0/-1), Кузнецов (16.23/1/0), Овечкин (18.27/1/+1) — Панарин (16.12/3/+2), Тарасенко (12.38/4/+2).

2 апреля. Вашингтон. Capital One Arena.

Александр Овечкин
Артемий Панарин
Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
6
32
Читайте также
Федоров или Ротенберг? Опыт ЦСКА против свежести СКА
У «Монако» — волевая победа. У Головина — шедевральный голевой пас
Один человек погиб и 16 пострадали при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге
Блогер Владлен Татарский погиб при взрыве в Петербурге
Госсекретарь США Блинкен позвонил Лаврову
Неделя до Пасхи: что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье
Популярное видео
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Владимир Тарасенко забросил 17-ю шайбу в сезоне

НХЛ, матчи 2 и 3 апреля: «Вашингтон» уступил «Рейнджерс», «Питтсбург» сыграет с «Филадельфией»