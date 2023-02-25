Четыре очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс»

«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3.

В составе «Кэпиталз» российский нападающий Евгений Кузнецов оформил дубль и отдал две голевые передачи. Также дубль в матче оформил Ти Джей Оши. По одному голу забили Том Уилсон и Сонни Милано. Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счет результативную передачу.

За «Рейнджерс» голами отметились Баркли Гудроу, Крис Крайдер и Каапо Какко. Российского голкипера команды Игоря Шестеркина заменили после двух периодов при счете 1:5. В третьем периоде на воротах стоял Ярослав Галак.

Российские нападающие команды из Нью-Йорка Артемий Панарин и Владимир Тарасенко не отметились в матче результативными действиями.

«Вашингтон» прервал серию из шести поражений подряд и занимает 10-е место в турнирной таблице «Востока» (64 очка). «Рейнджерс» находится на шестой строчке (75).

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 6:3 (1:1, 4:0, 1:2)

Голы: Оши — 13 (бол., Густафссон, Кузнецов), 4:25 — 1:0. Гудроу — 10 (Мотт), 8:00 — 1:1. Оши — 14 (Строум, Густафссон), 23:16 — 2:1. Уилсон — 5 (ван Римсдайк, Овечкин), 27:05 — 3:1. Милано — 9 (Кузнецов, Оши), 32:52 — 4:1. Кузнецов — 10 (Обе-Кубель, Фехервари), 38:19 — 5:1. Крайдер — 25 (бол., Фокс, Зибанежад), 46:49 — 5:2. Кузнецов — 11 (Овечкин, Уилсон), 53:22 — 6:2. Какко — 11 (Крайдер, Зибанежад), 59:32 — 6:3.

Вратари: Кемпер — Шестеркин (Галак, 40:00).

Штраф: 17 — 11.

Броски: 29 (8+14+7) — 26 (7+9+10).

Наши: Кузнецов (18.55/4/+4), Овечкин (17.43/3/+2) — Панарин (19.11/0/-1), Тарасенко (16.53/2/-3).

25 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.

Стань клиентом Фонбет и получи гарантированный фрибет по промокоду EXPRESS — 2000 рублей для новых пользователей!