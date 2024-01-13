«Вашингтон» одержал волевую победу над «Рейнджерс», Овечкин пропустил матч из-за повреждения

«Вашингтон» дома обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Волевую победу «Кэпиталз» принесли голы Энтони Манты, Ника Дауда и Ти Джея Оши. Дублем за гостей отметился Адам Фокс.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил матч из-за повреждения.

«Вашингтон» (46 очков) после 40 матчей поднялся на девятое место в Восточной конференции НХЛ. «Рейнджерс» (54 в 41 игре) потерпел четвертое поражение подряд и остается третьим на «Востоке».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Голы: Фокс — 6 (Куилль, Крайдер), 13:23 — 0:1. Манта — 12 (Макмайкл), 17:50 — 1:1. Фокс — 7, 25:15 — 1:2. Дауд — 7 (Кузнецов, Карлсон), 46:36 — 2:2. Оши — 3 (Строум, Эдмундсон), 48:29 — 3:2.

Вратари: Линдгрен — Куик (57:33 — 58:11, 58:16).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 21 (5+10+6) — 27 (8+9+10).

Наши: Кузнецов (16.13/1/0) — Панарин (22.35/3/-1).

13 января. Вашингтон. Capital One Arena.