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«Вашингтон» в четырех матчах уступил «Рейнджерс» и вылетел из плей-офф НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
29 апреля. «Вашингтон» уступил «Рейнджерс» (2:4).
Фото ХК «Вашингтон»
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«Вашингтон» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ уступил «Рейнджерс» со счетом 2:4.

В составе «Кэпиталз» отличились Мартин Фехервари и Хендрикс Лапьер, Александр Алексеев оформил результативный пас, у Александра Овечкина ни одного броска в створ. В составе гостей 2 (1+1) очка набрал Артемий Панарин, по шайбе забросили Каапо Какко, Винсент Трочек и Джек Рославик, забивший в пустые ворота. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 21 бросок из 23.

Александр Овечкин. Тренер сократил время Овечкина — «Вашингтон» все равно вылетел из плей-офф. Золотой гол серии — у Панарина

Овечкин провел все четыре матча в серии и не набрал ни одного очка при показателе полезности «-2».

«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в серии со счетом 0-4 и закончил выступление в плей-офф. Команда из Нью-Йорка во втором раунде встретится с победителем серии «Каролина» — «Айлендерс» (3-1).

НХЛ

Плей-офф. Первый раунд

«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Голы: Какко — 1, 0:57 — 0:1. Фехервари — 2 (Протас, Строум), 14:54 — 1:1. Трочек — 3 (бол., Зибанежад, Панарин), 19:44 — 1:2. Лапьер — 1 (Алексеев), 27:48 — 2:2. Панарин — 2 (бол., Зибанежад, Фокс), 43:21 — 2:3. Рословик — 2 (бол., п.в., Лафренье, Труба), 59:09 — 2:4.

Вратари: Линдгрен (59:03 — 59:09, 59:22) — Шестеркин.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 24 (8+10+6) — 23 (10+6+7).

Наши: Алексеев (15.46/1/0), Овечкин (15.26/0/0) — Панарин (20.52/4/0).

29 апреля. Вашингтон. Capital One Arena. 18537 зрителей.

Счет в серии: 0-4.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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