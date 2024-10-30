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Сегодня, 05:10

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Александр Овечкин (в центре) в матче против «Рейнджерс».
Фото Geoff Burke-Imagn Images, USA Today Sports
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«Вашингтон» дома обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У хозяев сделал дубль Александр Овечкин, по одному голу у Коннора Макмайкла, Алексея Протаса и Ника Дауда. У гостей отличились Уильям Кулле, Крис Крайдер и Филип Хытил.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 41 бросок.

Александр Овечкин достиг отметки в 857 голов за карьеру в НХЛ и сократил отставание от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки до 37 шайб.

«Вашингтон» поднялся на пятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 12 очками в 8 матчах. «Рейнджерс» идут на третьей строчке с 13 очками в 9 играх.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс

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