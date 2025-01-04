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Сегодня, 19:00

«Вашингтон» — «Рейнджерс»: смотреть матч НХЛ в прямом эфире

«Вашингтон» и «Рейнджерс» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с партнерами по команде.
Фото Getty Images
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«Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в субботу, 4 января. Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне и начнется в 20.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями игры «Вашингтон» — «Рейнджерс» можно будет ознакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

Команды встретятся во второй раз в сезоне. В октябре «Столичные» одержали победу со счетом 5:3.

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 53 очками в 38 играх. «Рейнджерс» находятся на 14-м месте с 35 очками в 37 матчах.

3 января «Вашингтон» уступил «Миннесоте» (3:4 Б), а «Рейнджерс» победили «Бостон» (2:1).

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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