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Сегодня, 23:00

«Вашингтон» — «Рейнджерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео бесплатно онлайн)

«Вашингтон» сыграет с «Рейнджерсом» в чемпионате НХЛ 10 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Овечкин (ХК «Вашингтон»).
Фото AFP
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«Вашингтон» сыграет с «Рейнджерсом» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 10 декабря. Игра пройдет в спортивном комплексе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, округ Колумбия (США) и начнется в 3.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Вашингтон» — «Рейнджерс» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Кэпиталз» набрали 27 очков и занимают 10-е место в Восточной конференции. «Нью-Йорк» с 37 баллами располагается на 1-й строчке на Востоке.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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