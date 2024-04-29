«Вашингтон» — «Рейнджерс»: видеообзор матча

«Вашингтон» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ уступил «Рейнджерс» — 2:4. Счет в серии 0-4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Кэпиталз» отличились Мартин Фехервари и Хендрикс Лапьер, Александр Алексеев оформил результативный пас, у Александра Овечкина ни одного броска в створ. В составе гостей 2 (1+1) очка набрал Артемий Панарин, по шайбе забросили Каапо Какко, Винсент Трочек и Джек Рославик, забивший в пустые ворота. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 21 бросок из 23.

«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в серии со счетом 0-4 и закончил выступление в плей-офф. Команда из Нью-Йорка во втором раунде встретится с победителем серии «Каролина» — «Айлендерс» (3-1).

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