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Сегодня, 05:37

«Сан-Хосе» в овертайме обыграл «Вашингтон», Мирошниченко набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент
Алексей Протас (справа) в борьбе с Тимоти Лильегреном.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Сан-Хосе» на выезде переиграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. «Шаркс» одержали третью победу подряд и прервали четырехматчевую победную серию «Кэпиталз».

На гол Тайлера Тоффоли в конце первого периода «Кэпс» ответили голом Ника Дауда в середине второй двадцатиминутки. Победный гол на 39-й секунде овертайма забил Уилльям Эклунд, когда «Шаркс» играли в большинстве.

Российский форвард «Вашингтона» Иван Мирошниченко отметился одной голевой передачей. Теперь у него 4 (1+3) очка в 6 матчах этого сезона.

«Вашингтон» с 36 очками в 25 матчах лидирует в Восточной конференции. «Сан-Хосе» занимает 11-е место в Западной конференции — 25 очков в 28 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Сан-Хосе» — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Тоффоли — 10, 19:00 — 0:1. Дауд — 7 (Фехервари, Мирошниченко), 33:02 — 1:1. Эклунд — 5 (бол., Гранлунд, Селебрини), 60:39 — 1:2.

Вратари: Томпсон — Блэквуд.

Штраф: 18 — 6.

Броски: 28 (16+8+4+0) — 31 (8+8+13+2).

Наши: Мирошниченко (8.32/0/0) — Костин (13.58/3/0).

4 декабря. Вашингтон. Capital One Arena. 17859 зрителей.

Иван Мирошниченко
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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