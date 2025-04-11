«Вашингтон» сделал для Овечкина специальный костюм в честь снайперского рекорда в НХЛ

11 апреля, 02:31
На матч регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прибыл в специальном костюме.
39-летнему россиянину пошили специальный костюм с личным портретом на подкладке, а также с указанием всех команд, которым забивал россиянин и числом 895 на воротнике.
В воскресенье, 6 апреля, Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата лиги против «Айлендерс» (1:4). Эта шайба стала для него 895-й в карьере. Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд НХЛ.
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