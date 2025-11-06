6 ноября, 06:30
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков регулярного матча «Вашингтон» — «Сент-Луис» (6:1). Все трое были выбраны из команды победителя.
Первой звездой стал российский нападающий Александр Овечкин. 40-летний россиянин забросил одну шайбу и достиг отметки в 900 голов в регулярных чемпионатах за карьеру.
Второй звездой признан защитник Джон Карлсон, набравший 2 (1+1) очка. Третья звезда — Энтони Бовилье, оформивший дубль.
Apei
И будет звездой дня
06.11.2025
Mr T
С юбилейным голом,Алекс 8!
06.11.2025