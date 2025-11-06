6 ноября, 00:30
«Вашингтон» и «Сент-Луис» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на четверг, 6 ноября. Игра пройдет на льду «Кэпитал Уан-арене» в Вашингтоне (США), стартовое вбрасывание — в 3.30 по московскому времени.
Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Смотреть североамериканский в прямом эфире можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».
Ключевые события и результат игры «Вашингтон» — «Сент-Луис» доступны в нашем матч-центре.
В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Вашингтон» провел 12 матчей и набрал 13 очков, предыдущим соперником «Кэпиталз» в сезоне был «Баффало» (3:4 Б). У «Сент-Луиса» — 13 матчей и 10 очков, во вторник «Блюз» обыграли «Эдмонтон» (3:2).
Российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин в этом сезоне провел 12 матчей и набрал 7 (2+5) очков.