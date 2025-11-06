«Вашингтон» и «Сент-Луис» сыграют в чемпионате НХЛ 6 ноября

«Вашингтон» и «Сент-Луис» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на четверг, 6 ноября. Игра пройдет на льду «Кэпитал Уан-арене» в Вашингтоне (США), стартовое вбрасывание — в 3.30 по московскому времени.

«Вашингтон» — «Сент-Луис»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Смотреть североамериканский в прямом эфире можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Вашингтон» — «Сент-Луис» доступны в нашем матч-центре.

НХЛ. Регулярный чемпионат

6 ноября, 03:30. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Сент-Луис

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Вашингтон» провел 12 матчей и набрал 13 очков, предыдущим соперником «Кэпиталз» в сезоне был «Баффало» (3:4 Б). У «Сент-Луиса» — 13 матчей и 10 очков, во вторник «Блюз» обыграли «Эдмонтон» (3:2).

Российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин в этом сезоне провел 12 матчей и набрал 7 (2+5) очков.