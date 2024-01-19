«Вашингтон» победил «Сент-Луис». Овечкин сделал голевую передачу

«Вашингтон» обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Блюз» потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин вернулся на лед после травмы и отметился голевой передачей. Российский форвард «Блюз» Никита Александров тоже сделал голевую передачу.

«Вашингтон» набрал 50 очков и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Сент-Луис» идет на 12-й строчке в Западной конференции — 44 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Сент-Луис» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Голы: Оши — 5 (бол., Пачиоретти), 10:24 — 1:0. Уокер — 2 (Ледди, Парэйко), 17:54 — 1:1. Обе-Кубель — 5 (Лапьер, Карлсон), 23:32 — 2:1. Оши — 6 (бол., Строум, Пачиоретти), 30:27 — 3:1. Строум — 16 (Овечкин, Карлсон), 40:34 — 4:1. Уокер — 3 (Фолк, Александров), 44:01 — 4:2. Оши — 7 (п.в., Фехервари), 59:40 — 5:2.

Вратари: Линдгрен — Биннингтон (57:24 — 59:40).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 26 (8+10+8) — 20 (8+7+5).

Наши: Алексеев (15.51/1/-2), Кузнецов (16.29/1/0), Овечкин (15.25/3/+1) — Александров (7.29/0/0), Бучневич (23.47/3/-1), Торопченко (8.49/1/0).

19 января. Вашингтон. Capital One Arena. 17909 зрителей.