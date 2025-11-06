Видео
6 ноября, 06:08

«Вашингтон» разгромил «Сент-Луис», Овечкин забил 900-й гол в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин (в центре).
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» разгромил «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил одну шайбу, которая стала для него 3-й в сезоне и 900-й в карьере в регулярных чемпионатах.

Также у «Кэпс» по два гола забили Том Уилсон и Энтони Бовилье, а еще одна шайба на счету Джона Карлсона.

Единственный гол «Блюз» забил Алексей Торопченко. Для 26-летнего россиянина это первая заброшенная шайба в этом сезоне.

«Вашингтон» набрал 15 очков в 13 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Сент-Луис» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 10 очков в 14 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
6 ноября, 03:30. Capital One Arena (Вашингтон)
Вашингтон
Сент-Луис
175

    Александр Овечкин
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Вашингтон Кэпиталз
    ХК Сент-Луис Блюз
