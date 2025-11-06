«Вашингтон» разгромил «Сент-Луис», Овечкин забил 900-й гол в НХЛ

«Вашингтон» разгромил «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.
Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил одну шайбу, которая стала для него 3-й в сезоне и 900-й в карьере в регулярных чемпионатах.
Также у «Кэпс» по два гола забили Том Уилсон и Энтони Бовилье, а еще одна шайба на счету Джона Карлсона.
Единственный гол «Блюз» забил Алексей Торопченко. Для 26-летнего россиянина это первая заброшенная шайба в этом сезоне.
«Вашингтон» набрал 15 очков в 13 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Сент-Луис» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 10 очков в 14 играх.
06.11.2025
Замечательное утро! Игру не смотрел, но радовался в телефоне) Отличная победа для придания уверенности и положительному импульсу. Уилли красавчик, Бови гляжу расчехлил, ну и Чикранчик нарезал) Ну, а главный зверь, это великолепная восьмёрка! Браво Александр, великое достижение! И как классно исполнил, маэстро. И может не совсем в тему, но мне почему то эпизод из к/ф Брат вспомнился: «Это был не Татарин, а молодой. Всё классно сделал. Профессионал. Чечен коня двинул, а этот ушёл. Сел на жёлтый трамвай и ушёл... ". :smile:
mikha1
06.11.2025
Шедевр. Саня ты лучший !!!!
Apei
06.11.2025
kamensky13
06.11.2025
Дождались. Теперь будет легче. Браво, Саша!
VeryOldLazy
06.11.2025
Клуб 900 ОТКРЫТ! Алексендр сделал это!
06.11.2025
Sergey Krug
РОССИЯ 16(1) Сергей Бобровский(РОС) 12(1) Андрей Василевский(РОС) 10(1) Александр Георгиев(РОС) 8 (2) Евгений Набоков(РОС),Семён Варламов(РОС), 5(1) Шестёркин Игорь(РОС) 4 (4) Николай Хабибулин(РОС),Илья Брызгалов(РОС),Антон Худобин(РОС),Петр Кочетков(РОС) 3 (1) Даниил Тарасов(РОС) 2 (1) Илья Самсонов(РОС) 1 (3) Ярослав Аскаров(РОС),Иван Федотов(РОС),Георгий Романов(Рос),Илья Сорокин(РОС) итого: вратарей-16,шайб-84
06.11.2025
МММ
Сколько шайб забито российским вратарям? Вообще бы расклад по нацпризнаку вратарей))) и процентное соотношение))
06.11.2025
Сергей
:joy::joy::joy::clap::clap::clap:
06.11.2025
Сергей
С гением все понятно, а в чем злодейство то !?
06.11.2025
Sergey Krug
Где-то заплакал Кочетков...Заяц пи...балабол мне ее обещал)))
06.11.2025
Сергей
Позравления Александру с открытием "Клуба 900" Чудесно! Красивая цифра 900, но 1000 еще лучше. Даже если Алекс не достигнет ее, все рано надо стремиться.
06.11.2025
Вислый в бане
Ну вот, а вы говорили, что гений и злодейство несовместимы.
06.11.2025
Sergey Krug
2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры 2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры 2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра 2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр 2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр 2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр 2022/23 - 75 очков (42+33), 73 игры 2023/24 - 65 очков(31+34), 79 игр 2024/25- 73 очка(44+29),65 игр 2025/26- 8 очков(3+5),13 игр...продолжается
06.11.2025
Sergey Krug
Показатели Ови по сезонам: 2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра 2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры 2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры 2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр 2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры 2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр 2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр 2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр 2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр 2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра 2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр
06.11.2025
Sergey Krug
3 (9)Шон Бурк(КАН),Марти Турко(КАН),Эндрю Рэйкрофт(КАН),Жозе Теодор(КАН),Чад Джонсон(КАН), Майкл Хатчинсон(КАН),Луи Доминге(КАН),Скотт Уэджвуд(КАН),Нико Доус(КАН), 2 (16)Крис Мэйсон(КАН),Марк Дени(КАН),Дэни Сабурин(КАН),Стивен Валикетт(КАН),Ян Дани(КАН) Джефф Делорье(КАН),Мэтт Хэкетт(КАН),Эндрю Хаммонд(КАН),Дарси Кемпер(КАН),Тристан Джарри(КАН) Спенсер Мартин(КАН),Коннор Ингрэм(КАН),Сэм Монтембо(КАН),Логан Томпсон(КАН),Кэлвин Пикард(КАН) 1 (19)Кевин Уикз(КАН),Крис Осгуд(КАН),Майкл Гарнетт(КАН),Адам Манро(КАН),Кёртис Сэнфорд(КАН),Себастьян Карон(КАН),Джет Гривз(КАН) Джейми Макленнан(КАН),Майкл Лейтон(КАН),Патрик Лалим(КАН),Натан Лоусон(КАН), Джастин Питерс(КАН),Бен Скривенс(КАН),Джейсон Лабарбера(КАН),Джош Хардинг(КАН), Лоран Броссуа(КАН),Аарон Делл(КАН),Эдин Хилл(КАН),Крис Дригер(КАН),Стюарт Скиннер(КАН), итого: вратарей-75,шайб-324
06.11.2025
Sergey Krug
900-я шайба Канадскому вратарю...это заговор,друзья! КАНАДА 28(1) Марк-Андре Флёри(КАН) 22(1) Кэри Прайс(КАН) 19(1) Кэм Уорд(КАН) 12(1) Деван Дубник(КАН) 11(1) Брайан Эллиотт(КАН) 9 (2) Роберто Луонго(КАН),Картер Хаттон(КАН) 8 (2) Рэй Эмери(КАН),Стив Мэйсон(КАН) 7 (5) Мартин Бродёр(КАН),Жан-Себастьян Жигер(КАН),Джонатан Бернье(КАН),Кэм Тэлбот(КАН),Джеймс Раймер(КАН) 6 (4) Эд Бельфор(КАН),,Мэтт Мюррей(КАН),Маккензи Блэквуд(КАН),Картер Харт(КАН) 5 (9) Паскаль Леклер(КАН),Алекс Олд(КАН),Дуэйн Ролосон(КАН),Майк Смит(КАН),Дэн Эллис(КАН),Кёртис Макелинни(КАН), Кори Кроуфорд(КАН),Мартин Джонс(КАН),Джейк Аллен(КАН) 4 (4) Мартин Бирон(КАН),Джоуи Макдональд(КАН),Дастин Токарски(КАН),Джордан Биннингтон(КАН),
06.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Ура! С праздником, господа! Сегодня Вашингтон гуляет!
06.11.2025
Sergey Krug
-22-я шайба и 39-е очко в 29 игре с Сент-Луисом в РС, 123-й бросок в створ . - Джордан Биннингтон 86-й вратарь лиги, пропустивший от Ови 4 и более шайб ( в его воротах побывали 659, 862, 863 и 900-я шайбы Ови) в 5 играх при 18 бросках в створ -4-й праймери Джейкоба Чикрана на Ови, с его передач были заброшены: 870, 881, 892 и 900-я шайба Ови(40-й показатель в истории Вашингтона) 1-й показатель у Бэкстрема -136, 2-й Карлсон-104, 3-й Кузнецов-68,4-й Грин-48,
06.11.2025
Sergey Krug
-3765-й хит в РС(4-й, 3-й Мэтт Мартин-3936,2-й Хара 4015,1-й Кэл Клаттербак-4029), -4437-й хит в КС и РС(2-й, 3-й Мартин -4416, 4-й Кэл Клаттербак -4394, 1 –й З.Хара-4626,) -1631-е очко в РС, 900+731 (11-й, 10-й Сакик-1641, 9-й Кросби -1704(9-й), 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1365(28-й) -1631-е очко в РС, за одну команду (7-й, 6-й Сакик-1641, 5-й Гретцки-1669, 4-й Кросби-1704, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1365 (10-й) -1778-е очко в КС и РС-1631 и КС-147, 977 ш+801 п, (11-й, 10-й Дионн-1816, 7-й Кросби-1905, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1545(24-й)
06.11.2025
Sergey Krug
-194-я после 35 лет(4-й, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), всего 30 игроков НХЛ преодолело планку в 100 шайб после 35 лет, действующие: Кросби-117, Малкин-93, -3-я в возрасте 40 лет(рекорд у Г.Хоу-44, 2-й Бьюсик-36, 3-й Селянне-31) Александр рекордсмен среди 34- летних-48, 36- летних-50, 37-летних- 42 и 39-летних -44) -142-я в ноябре в 239-й игре РС (2-й, 3-й Мессье-129 в 286 играх,1-й Гретцки-154 в 236) действующие: преследователь – Кросби-114 в 217 играх(10-й). У Александра рекорды в марте-161 и апреле-78 и октябре-126; -99-я шайба в среду(30-й, 1-й Гретцки-213, 2-й Бобби Халл-163, 3-й Мессье-153) действующие -Перри -69 -6894-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд, 2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кросби-4328(20-й), -7569-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4870(18-й)
06.11.2025
Sergey Krug
-138-я победная(Новый рекорд НХЛ, 2-й Ягр-135, 3-й Г.Хоу-121)действующие: Кросби-101(9-й),Стэмкос –91(22-й, Малкин-86(27-й), -569-я в равных составах(2-й, 3-й Хоу-566, 1-й Гретцки-617), действующие: Кросби-442(11-й) -294-я во 2-м периоде(2-й, 3-й Г. Хоу-292, 1-й Гретцки -315), преследователь Стэмкос -216(19-й) -425-я в РС после 30 лет (обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-415, 3-й Эспозито-391, 4-й Бьюсик-374, 5-й Селянне-338), действующие: Кросби-252, Малкин-222. Всего 9 игроков забросили 300 шайб и более после 30 лет.
06.11.2025
Sergey Krug
-1504 игра в регулярке(24-й, 23-й Бернс-1511, 3-й Мессье-1756, 2-й Г.Хоу-1767, 1-й Марло-1779) -645-я шайба заброшенная в победных играх(1-й, 2-й Гретцки-635, 3-й Г.Хоу-542,4-й Эспозито-513, 5-й Ягр-510, 6-й Бр. Халл-476), действующие: Кросби-465(8-й), Стэмкос-413(16-й) -685-я игра с заброшенными шайбами(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-638, 3-й Г. Хоу-635, 4-й Ягр-623. Кроме этих хоккеистов планку в 600 игр с заброшенными шайбами никто не преодолел), действующие: Кросби-513(16-й) -442-я домашняя (3-й, 2-й Хоу-449, 1-й Гретцки-492,) действующие: Кросби -338(15-й )
06.11.2025
Sergey Krug
Дух Хлебонасущенского представляет - 900-я в РС (1-й, обновил свой рекорд НХЛ!, 2-й Гретцки-894, 3-й Г. Хоу-801,), действующие: Кросби-634(16-й), Стэмкос-584(22-й), Малкин-517(41-й),Таварес-500(48-й),Кэйн-494(51-й), Перри-453(65-й) - 900-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -634(5-й), Малкин-517(21-й), -977-я в РС и КС 900+77 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 4-5 Бр.Халл, Ягр по 844, до Гретцки-39 шайб ) действующие: Кросби -705(17-й), Стэмкос-634(25-й),Малкин-584(38-й)
06.11.2025
True Timati
06.11.2025
Sergey Krug
Джордан Биннингтон вратарь №135,первая шайба 2 октября, 2019,всего 4
06.11.2025
Алексей Х
Беня обедал гороховым супом?)))
06.11.2025
804alex
Поздравляю Овечкина! Поздравляю Россию!
06.11.2025
Sergey Krug
С победой!Спасибо,Алексею Торопченко,сделал 900-ю шайбу еще и победной.
06.11.2025
Алексей Х
Не из ЛКВ, не в ПП, не влатарю из АХЛ, не русскому влатарю)) Из всех огнетушителей - пли!:rofl:
06.11.2025
+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+
06.11.2025
06.11.2025
Алексей Х
Гейм, сет и матч! Александра Великого - с 900 шайбой!!! И забил красиво) ...Беня - хулиган)) хотел похитить юбилейную)))
06.11.2025
nikola mozaev
Хоккейный гуру из России!
06.11.2025
True Timati
С ума сойти! 900 шайб - это недостижимая вершина!
06.11.2025
невропатолог176
Доброе утро от Александра Овечкина!). 900 - Веха. Осталось 39! Ови действительно не в лучших кондициях, но невероятно заряжен в эту игру. Ну и с победной шайбой, Саня. Зайцу привет.
06.11.2025
N.A.F.1974
Другое дело.Достаточно уверенно.Голы пришли и результат вместе с ними. Капитана с вехой.Болельщиков Кэпс с победой!
06.11.2025
baruv
Ови красиво открыл клуб 900 (когда он еще пополнится?), а столичные закрыли серию поражений. Играли с настроением.Так держать!
06.11.2025
.Алексей.
Зверь.
06.11.2025