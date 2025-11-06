«Вашингтон» разгромил «Сент-Луис», Овечкин забил 900-й гол в НХЛ

«Вашингтон» разгромил «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил одну шайбу, которая стала для него 3-й в сезоне и 900-й в карьере в регулярных чемпионатах. Также у «Кэпс» по два гола забили Том Уилсон и Энтони Бовилье, а еще одна шайба на счету Джона Карлсона. Единственный гол «Блюз» забил Алексей Торопченко. Для 26-летнего россиянина это первая заброшенная шайба в этом сезоне. «Вашингтон» набрал 15 очков в 13 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Сент-Луис» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 10 очков в 14 играх. НХЛ. Регулярный чемпионат

6 ноября, 03:30. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Сент-Луис

Sergey Krug РОССИЯ 16(1) Сергей Бобровский(РОС) 12(1) Андрей Василевский(РОС) 10(1) Александр Георгиев(РОС) 8 (2) Евгений Набоков(РОС),Семён Варламов(РОС), 5(1) Шестёркин Игорь(РОС) 4 (4) Николай Хабибулин(РОС),Илья Брызгалов(РОС),Антон Худобин(РОС),Петр Кочетков(РОС) 3 (1) Даниил Тарасов(РОС) 2 (1) Илья Самсонов(РОС) 1 (3) Ярослав Аскаров(РОС),Иван Федотов(РОС),Георгий Романов(Рос),Илья Сорокин(РОС) итого: вратарей-16,шайб-84 06.11.2025

МММ Сколько шайб забито российским вратарям? Вообще бы расклад по нацпризнаку вратарей))) и процентное соотношение)) 06.11.2025

Сергей :joy::joy::joy::clap::clap::clap: 06.11.2025

Сергей С гением все понятно, а в чем злодейство то !? 06.11.2025

Sergey Krug Где-то заплакал Кочетков...Заяц пи...балабол мне ее обещал))) 06.11.2025

Сергей Позравления Александру с открытием "Клуба 900" Чудесно! Красивая цифра 900, но 1000 еще лучше. Даже если Алекс не достигнет ее, все рано надо стремиться. 06.11.2025

Вислый в бане Ну вот, а вы говорили, что гений и злодейство несовместимы. 06.11.2025

Sergey Krug 2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры 2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры 2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра 2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр 2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр 2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр 2022/23 - 75 очков (42+33), 73 игры 2023/24 - 65 очков(31+34), 79 игр 2024/25- 73 очка(44+29),65 игр 2025/26- 8 очков(3+5),13 игр...продолжается 06.11.2025

Sergey Krug Показатели Ови по сезонам: 2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра 2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры 2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры 2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр 2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры 2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр 2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр 2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр 2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр 2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра 2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр 06.11.2025

Sergey Krug 3 (9)Шон Бурк(КАН),Марти Турко(КАН),Эндрю Рэйкрофт(КАН),Жозе Теодор(КАН),Чад Джонсон(КАН), Майкл Хатчинсон(КАН),Луи Доминге(КАН),Скотт Уэджвуд(КАН),Нико Доус(КАН), 2 (16)Крис Мэйсон(КАН),Марк Дени(КАН),Дэни Сабурин(КАН),Стивен Валикетт(КАН),Ян Дани(КАН) Джефф Делорье(КАН),Мэтт Хэкетт(КАН),Эндрю Хаммонд(КАН),Дарси Кемпер(КАН),Тристан Джарри(КАН) Спенсер Мартин(КАН),Коннор Ингрэм(КАН),Сэм Монтембо(КАН),Логан Томпсон(КАН),Кэлвин Пикард(КАН) 1 (19)Кевин Уикз(КАН),Крис Осгуд(КАН),Майкл Гарнетт(КАН),Адам Манро(КАН),Кёртис Сэнфорд(КАН),Себастьян Карон(КАН),Джет Гривз(КАН) Джейми Макленнан(КАН),Майкл Лейтон(КАН),Патрик Лалим(КАН),Натан Лоусон(КАН), Джастин Питерс(КАН),Бен Скривенс(КАН),Джейсон Лабарбера(КАН),Джош Хардинг(КАН), Лоран Броссуа(КАН),Аарон Делл(КАН),Эдин Хилл(КАН),Крис Дригер(КАН),Стюарт Скиннер(КАН), итого: вратарей-75,шайб-324 06.11.2025

Sergey Krug 900-я шайба Канадскому вратарю...это заговор,друзья! КАНАДА 28(1) Марк-Андре Флёри(КАН) 22(1) Кэри Прайс(КАН) 19(1) Кэм Уорд(КАН) 12(1) Деван Дубник(КАН) 11(1) Брайан Эллиотт(КАН) 9 (2) Роберто Луонго(КАН),Картер Хаттон(КАН) 8 (2) Рэй Эмери(КАН),Стив Мэйсон(КАН) 7 (5) Мартин Бродёр(КАН),Жан-Себастьян Жигер(КАН),Джонатан Бернье(КАН),Кэм Тэлбот(КАН),Джеймс Раймер(КАН) 6 (4) Эд Бельфор(КАН),,Мэтт Мюррей(КАН),Маккензи Блэквуд(КАН),Картер Харт(КАН) 5 (9) Паскаль Леклер(КАН),Алекс Олд(КАН),Дуэйн Ролосон(КАН),Майк Смит(КАН),Дэн Эллис(КАН),Кёртис Макелинни(КАН), Кори Кроуфорд(КАН),Мартин Джонс(КАН),Джейк Аллен(КАН) 4 (4) Мартин Бирон(КАН),Джоуи Макдональд(КАН),Дастин Токарски(КАН),Джордан Биннингтон(КАН), 06.11.2025

Дмитрий Ушкачев Ура! С праздником, господа! Сегодня Вашингтон гуляет! 06.11.2025

Sergey Krug -22-я шайба и 39-е очко в 29 игре с Сент-Луисом в РС, 123-й бросок в створ . - Джордан Биннингтон 86-й вратарь лиги, пропустивший от Ови 4 и более шайб ( в его воротах побывали 659, 862, 863 и 900-я шайбы Ови) в 5 играх при 18 бросках в створ -4-й праймери Джейкоба Чикрана на Ови, с его передач были заброшены: 870, 881, 892 и 900-я шайба Ови(40-й показатель в истории Вашингтона) 1-й показатель у Бэкстрема -136, 2-й Карлсон-104, 3-й Кузнецов-68,4-й Грин-48, 06.11.2025

Sergey Krug -3765-й хит в РС(4-й, 3-й Мэтт Мартин-3936,2-й Хара 4015,1-й Кэл Клаттербак-4029), -4437-й хит в КС и РС(2-й, 3-й Мартин -4416, 4-й Кэл Клаттербак -4394, 1 –й З.Хара-4626,) -1631-е очко в РС, 900+731 (11-й, 10-й Сакик-1641, 9-й Кросби -1704(9-й), 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1365(28-й) -1631-е очко в РС, за одну команду (7-й, 6-й Сакик-1641, 5-й Гретцки-1669, 4-й Кросби-1704, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1365 (10-й) -1778-е очко в КС и РС-1631 и КС-147, 977 ш+801 п, (11-й, 10-й Дионн-1816, 7-й Кросби-1905, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1545(24-й) 06.11.2025

Sergey Krug -194-я после 35 лет(4-й, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), всего 30 игроков НХЛ преодолело планку в 100 шайб после 35 лет, действующие: Кросби-117, Малкин-93, -3-я в возрасте 40 лет(рекорд у Г.Хоу-44, 2-й Бьюсик-36, 3-й Селянне-31) Александр рекордсмен среди 34- летних-48, 36- летних-50, 37-летних- 42 и 39-летних -44) -142-я в ноябре в 239-й игре РС (2-й, 3-й Мессье-129 в 286 играх,1-й Гретцки-154 в 236) действующие: преследователь – Кросби-114 в 217 играх(10-й). У Александра рекорды в марте-161 и апреле-78 и октябре-126; -99-я шайба в среду(30-й, 1-й Гретцки-213, 2-й Бобби Халл-163, 3-й Мессье-153) действующие -Перри -69 -6894-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд, 2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кросби-4328(20-й), -7569-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4870(18-й) 06.11.2025

Sergey Krug -138-я победная(Новый рекорд НХЛ, 2-й Ягр-135, 3-й Г.Хоу-121)действующие: Кросби-101(9-й),Стэмкос –91(22-й, Малкин-86(27-й), -569-я в равных составах(2-й, 3-й Хоу-566, 1-й Гретцки-617), действующие: Кросби-442(11-й) -294-я во 2-м периоде(2-й, 3-й Г. Хоу-292, 1-й Гретцки -315), преследователь Стэмкос -216(19-й) -425-я в РС после 30 лет (обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-415, 3-й Эспозито-391, 4-й Бьюсик-374, 5-й Селянне-338), действующие: Кросби-252, Малкин-222. Всего 9 игроков забросили 300 шайб и более после 30 лет. 06.11.2025

Sergey Krug -1504 игра в регулярке(24-й, 23-й Бернс-1511, 3-й Мессье-1756, 2-й Г.Хоу-1767, 1-й Марло-1779) -645-я шайба заброшенная в победных играх(1-й, 2-й Гретцки-635, 3-й Г.Хоу-542,4-й Эспозито-513, 5-й Ягр-510, 6-й Бр. Халл-476), действующие: Кросби-465(8-й), Стэмкос-413(16-й) -685-я игра с заброшенными шайбами(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-638, 3-й Г. Хоу-635, 4-й Ягр-623. Кроме этих хоккеистов планку в 600 игр с заброшенными шайбами никто не преодолел), действующие: Кросби-513(16-й) -442-я домашняя (3-й, 2-й Хоу-449, 1-й Гретцки-492,) действующие: Кросби -338(15-й ) 06.11.2025

Sergey Krug Дух Хлебонасущенского представляет - 900-я в РС (1-й, обновил свой рекорд НХЛ!, 2-й Гретцки-894, 3-й Г. Хоу-801,), действующие: Кросби-634(16-й), Стэмкос-584(22-й), Малкин-517(41-й),Таварес-500(48-й),Кэйн-494(51-й), Перри-453(65-й) - 900-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -634(5-й), Малкин-517(21-й), -977-я в РС и КС 900+77 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 4-5 Бр.Халл, Ягр по 844, до Гретцки-39 шайб ) действующие: Кросби -705(17-й), Стэмкос-634(25-й),Малкин-584(38-й) 06.11.2025

True Timati Первая спрятанная в трусы - 6 ноября 2025 06.11.2025

Sergey Krug Джордан Биннингтон вратарь №135,первая шайба 2 октября, 2019,всего 4 06.11.2025

Алексей Х Беня обедал гороховым супом?))) 06.11.2025

804alex Поздравляю Овечкина! Поздравляю Россию! 06.11.2025

Sergey Krug С победой!Спасибо,Алексею Торопченко,сделал 900-ю шайбу еще и победной. 06.11.2025

Алексей Х Не из ЛКВ, не в ПП, не влатарю из АХЛ, не русскому влатарю)) Из всех огнетушителей - пли!:rofl: 06.11.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ После достижения нового рекорда и юбилейной отметки , Трамп заявил , что в Вашингтоне снесут Капитолий и на его месте устновят статую Овечкина высотою 900 метров 06.11.2025

True Timati 900-я шайба с душком получается вышла )) 06.11.2025

True Timati ЗА-ЯЦ! Ты меня слышишь?! Ну, заяц! Ну, погоди! (с) 06.11.2025

Алексей Х Гейм, сет и матч! Александра Великого - с 900 шайбой!!! И забил красиво) ...Беня - хулиган)) хотел похитить юбилейную))) 06.11.2025

nikola mozaev Хоккейный гуру из России! 06.11.2025

True Timati С ума сойти! 900 шайб - это недостижимая вершина! 06.11.2025

невропатолог176 Доброе утро от Александра Овечкина!). 900 - Веха. Осталось 39! Ови действительно не в лучших кондициях, но невероятно заряжен в эту игру. Ну и с победной шайбой, Саня. Зайцу привет. 06.11.2025

N.A.F.1974 Другое дело.Достаточно уверенно.Голы пришли и результат вместе с ними. Капитана с вехой.Болельщиков Кэпс с победой! 06.11.2025

baruv Ови красиво открыл клуб 900 (когда он еще пополнится?), а столичные закрыли серию поражений. Играли с настроением.Так держать! 06.11.2025