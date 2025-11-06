«Вашингтон» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» крупно обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

У «Кэпиталз» шайбы забросили Александр Овечкин и Джон Карлсон, а также по два гола зибили Том Уилсон и Энтони Бовилье, а еще одна шайба на счету Джона Карлсона. Единственный гол «Блюз» на счету Алексея Торопченко.

«Вашингтон» с 15 очками в 13 матчах занимает 8-е место в Восточной конференции. «Сент-Луис» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 10 очков в 14 играх.

