22 октября, 04:46

«Вашингтон» выиграл у «Сиэтла», Овечкин сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки «Вашингтона» радуются забитому голу.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» переиграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Заброшенными шайбами у «Кэпс» отметились Ник Дауд, Райан Леонард, Джейкоб Чикран и Том Уилсон. Единственный гол «Кракен» на счету Джейдена Шварца.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду около 16 минут, отметился голевой передачей, сделал один бросок и силовой прием. Всего в этом сезоне у него 5 (1+4) очков в 7 матчах.

«Вашингтон» набрал 10 очков в 7 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Сиэтл» идет на 7-й строчке в Западной конференции — 8 очков в 7 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
22 октября, 02:00. Capital One Arena (Вашингтон)
Вашингтон
Сиэтл
67

  • Топотун

    Говорит, это не центр, но и не окраина.

    22.10.2025

  • Вислый в бане

    Плюс под шумок отжимают территории влияния. Сирия, Армения уже не наш.

    22.10.2025

  • Ivan Ivanov

    Квартира у меня на м.Профсоюзная если тебе это о чём-нить скажет..

    22.10.2025

  • Топотун

    Замкадовец значит. Лапсика в падлу седлать.

    22.10.2025

  • Archon

    Так это изначально не про РФ,а про Китай, и то ерунда,как показала история..)) Вы хоть дату оригинала проверьте)

    22.10.2025

  • Archon

    "Пианист" сейчас уже не может)) Наркота всё заменила))

    22.10.2025

  • Archon

    С Дорофеевым - аналогично..Прёт,как трактор)))..Капризов тоже отрабатывает контракт, не расстраивает ..И Питтсбург с Малкиным как-то ожил,а то болтался внизу,без всяких перспектив ))

    22.10.2025

  • Ivan Ivanov

    Топчик,я разочарую тебя-я не из центра,хотя хата в норм.месте.В центре у нас живут чехи и всевозможные хачи.Я ваще уже 2г.живу в коттедже в Новой Москве.p.s.У нас с сообщениями в месенджерах норм.,а со звонками как повезёт.p.p.s.Накорми уже Лапсика белком.

    22.10.2025

  • Топотун

    Ванька, ты же с Моськи, надеюсь с Центра, иначе Топе не статусно. У нас в Южной Столице со вчерашнего обеда практически не проходят сообщения или через несколько часов поздно ночью. Ларсик хочет хер, постоянно о нем пишет.

    22.10.2025

  • Ivan Ivanov

    Лапсик хочет орден за взятие Херсона.

    22.10.2025

  • Топотун

    Ну хоть забивать будет не в раздвинутые ноги !

    22.10.2025

  • Топотун

    Сидит у Лапсика в подвале, не хочет глотать его спанк.

    22.10.2025

  • ГлавПатриот

    Ну а пока США снижает пошлины Индии, чтобы те сократили закупку нефти у России, а сами США наоборот увеличили добычу и оборот. Ну и плюс продажа оружия Европе. Рф тратит ресурсы, США делает экономику. Так что кто кого еще одурачивает. Про бумажного тигра весьма тонко и верно Дональдом подмечено.

    22.10.2025

  • Ivan Ivanov

    Где пропала грязная сучка Инга?

    22.10.2025

  • N.A.F.1974

    24-25 время на льду-время в большинстве- попытки бросков\60-попадания в створ\60-SH% 17:43-4,09-26,46-12,34-18,57% 25-26 17:34-4,42-23,49-7,8-6,25% ============================= Времени на льду примерно столько же.В большинстве даже больше.Бросков(всех) чуть меньше.А вот в створ процентов на 40( меньше).И реализация в три раза хуже. Так что исходя из цифр: меньше в ворота летит и то что летит отбивается вратарями.В большинстве не одного гола не забил.. Другое дело ,что 7 игр это ни о чем.Время пройдет-будет получше.И с большинством и с результативностью Ови.Играет он нормально,вполне командно.Если посмотреть чуть шире, то с капитаном на площадке(в основном формате-5-5) команда контролирует 59% бросков(в том числе 56% попаданий в створ),66,6% шансов взятия ворот,74% моментов высокой опасности,72% ожидаемых голов и голов реальных 100%(5-0).Вполне себе доминирующие показатели:) Много контекстов, но так.

    22.10.2025

  • ГлавПатриот

    Недавно тоже подметил это у металлурга. Видимо нездоровые отношения с женек10.

    22.10.2025

  • Archon

    Думается,что потихонечку,а 920-930 "Махалыч" набьёт,а 910 уже в этом сезоне(надеюсь,не последнем).Хоу играл намного дольше. Но и скорости тогда были не те.

    22.10.2025

  • Женек10

    первый даун на деревне ? у фифки этот титул не забрать

    22.10.2025

  • Andrey Voroshilov

    Главное знать у кого покупать на прoгнозы спорт и всё будет отлично. И не верить телеграму и прочей ерези. В поисковике любом ищите «серебряный прогноз сервис». Работают с 2013 года. Проверенный. Гарантии. Когда-то Матч ТВ о них сюжет показывал.

    22.10.2025

  • Вислый в бане

    Что-то у вас, русских, все мысли вокруг заднего прохода и как кого бы нагнуть вертятся. Детские травмы? Как оказалось, Томагавки - хороший дипломатический аргумент, сразу все засуетились.

    22.10.2025

  • Крюков Сергей

    ///Макдэвид сегодня догнал Ови по голам в сезоне?/// ====== Вот ведь шельмец, догнал. Вот пару матчей назад Александр Михалыч самого Мартина Дормидонтыча Бродо по голам в 40+ догнал - это вещь)) Надо бы уже и перегнать.

    22.10.2025

  • _Mike N_

    по ночам суперфорварду Володе в Сочи подавать ! :laughing::laughing::laughing:

    22.10.2025

  • _Mike N_

    Только "Ночная Лига", только вперед ! :laughing::laughing::laughing:

    22.10.2025

  • _Металлург_

    Вместе с пианистом кокс нюхаешь? Того вроде отпустило и он понял что вашингтон томагавки не даст. Видимо через задний проход, но все же дошло. Теперь клоун становится главным миротворцем в Европе. Попроси своего напарника повторить с тобой те же процедуры, что с ним проделал Трамп, может и до тебя дойдет.

    22.10.2025

  • mikha1

    Сергачева прорвало - первые очки, 1+2

    22.10.2025

  • Werewolf

    А поставит? Трамп у Вовки по телефону разрешения спросил, тот не разрешил и рыжий сказал - у нас много томагавков, но они нам самим нужны, нам скоро с зулусами воевать. Без томагавков никак ))))

    22.10.2025

  • _Металлург_

    Надо бы, иначе потомки копателей да предатели, бежавшие в Европу совсем замерзнут, либо разорятся, платя за газ свободы из США.

    22.10.2025

  • Вислый в бане

    Про то, что патриот Овечкин играет в столице страны, которая поставит "Томагавки" для ударов по территории Великой и Прекрасной Россиюшки писали уже? Первым буду.

    22.10.2025

  • Топотун

    Походу американская овца усе, только в другую НХЛ !

    22.10.2025

  • Андрей Андрей

    я на 50 голосовал.

    22.10.2025

  • Андрей Андрей

    Уважаемые акционеры из России,АОО Вашингтон сменило свое название на ООО Ваишнгтон,прошу всех обратить своё внимание.

    22.10.2025

  • mikha1

    Том Уилсон набрал 10 очков и вошел в топ-10 по очкам.

    22.10.2025

  • Apei

    дуэль двух просевших ветеранов

    22.10.2025

  • Andrew_BD

    О, и правда! А я пролистал протокол, но даже не заметил, кто был соперником. Они, видимо, тоже :joy:

    22.10.2025

  • Электросталец

    пора в ОАЭ

    22.10.2025

  • Электросталец

    и рекорд мистера Локти по возрасту, ни года без рекорда

    22.10.2025

  • Андрей Андрей

    да,сел на хвост и патронов отстреливаться мало.

    22.10.2025

  • Андрей Андрей

    прошлые 2 сезона показали,что Сане лучше это не делать как раньше,физика уже не та.

    22.10.2025

  • Андрей Андрей

    Да,с пиджаками в конце прошлого сезона было страшно играть.Я думаю в ПО на востоке они могли выкинуть много команд.

    22.10.2025

  • Андрей Андрей

    Шура не смог здоровым и подготовленным войти в сезон. То что товарищи в этом плане не те товарищи,то это так ,я думаю в ноябре он восстанoвится.

    22.10.2025

  • mikha1

    Крайне низкая резудльтативность в этом сезоне. На данный момент всего 5,93 гола за игру. Чтобы достигло 6, в матче Юта-Колорадо должно быть забито 8 голов, после 1 периода счет 0-1.

    22.10.2025

  • mikha1

    Бардаков поучаствовал в голе Макара, поборолся за воротами и заработал 1е очко.

    22.10.2025

  • МаратХ

    Расстраивает 40-летний Овечкин своих фанатов

    22.10.2025

  • mikha1

    Это даже удивительно. Коламбус обыграл в гостях Даллас 5-1. Воронков -гол, Чинахов, Марченко -передачи.

    22.10.2025

  • Грег Хаус

    НХЛ без Ови - как вампир без крови

    22.10.2025

  • Грег Хаус

    Ови должен быть на главной

    22.10.2025

  • Dorognik

    Забить больше, чем Гретцки с своем последнем сезоне. И всё. А что ещё нужно, чтобы спокойно уйти на заслуженный отдых?

    22.10.2025

  • Алексей Х

    Было уже, что Макдэвид сегодня догнал Ови по голам в сезоне? Первым тогда буду)

    22.10.2025

  • Алексей Х

    Вашингтон с победой!

    22.10.2025

  • Apei

    спасибо

    22.10.2025

  • mikha1

    Чинахов первое очко в сезоне!

    22.10.2025

  • mikha1

    Тут хорошо бы пару голов в октябре забить, чтоб обойти Гретцки по голам в октябре. Мелочь, конечно, но те не менее.

    22.10.2025

  • Sergey Krug

    -3758-й хит в РС(3-й, 2-й Мэтт Мартин-3936,1-й Кэл Клаттербак-4029), преследователь:Люк Шенн -3673(4-й)

    22.10.2025

  • Apei

    Десятку по очкам к зиме никто не отменял

    22.10.2025

  • mikha1

    Что ты его с самого начала сезона выгоняешь? Доиграет сезон до апреля-мая и уйдет.

    22.10.2025

  • Sergey Krug

    Пока неизвестно)Скорее всего нет,но кто знает...

    22.10.2025

  • Apei

    как не в этом? а будут ещё?

    22.10.2025

  • Sergey Krug

    не в этом сезоне))Да и не нужен он,главное здоровье!

    22.10.2025

  • Apei

    видны заячьи уши

    22.10.2025

  • mikha1

    Что-то не дают Овечкину пока забивать. Или сам пока не может свободное пространство себе найти, скорости не хватает, или партнеры не видят/поздно замечают. Много его бросков блокируют, почти половину 22 из 49. Вот и получается, что у него всего 2,28 броска за матч, откуда голы? Причем бросков мимо не так и много - всего 11 за 7 матчей, половина в игре с Ванкувером (5).

    22.10.2025

  • Apei

    а что там с рекордом по хитам?

    22.10.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Какие у Овечкина потухшие глаза . А он думал его будут вечно прокачивать . Он нужен был , чтоб побил рекорд . Вся лига и вся команда этого ждала . А сейчас Овечкин никому не нужен . . Даже своей команде . И даже тренер не выпускает его на пустые ворота , причём ведя в две шайбы . Жаль парня , но годы ушли . Прозябание сейчас только , тяжело ему будет это воспринемать , был на вершине элиты , а сейчас на задворках . Надо это понять и принять и тихо уйти , не позорить честь свою дальше

    22.10.2025

  • .Алексей.

    Вашингтон с победой.

    22.10.2025

  • Sergey Krug

    С победой!Матч с Сиэтлом Вашингтон начал с того же места,на котором закончил с Ванкувером. Есть два очка Вашингтона,два очка Протаса,третья шайба Леонарда,9-очко Строума,5-е Ови.Жаль,у Логана нет сухаря,но зато есть классные сейвы.Посмотрим Коламбус 25-го.

    22.10.2025

  • Apei

    ещё лет 15 и он тоже падёт

    22.10.2025

  • Apei

    Теперь можно спокойно на рекорде по очкам сосредоточиться

    22.10.2025

