«Вашингтон» выиграл у «Сиэтла», Овечкин сделал голевую передачу

«Вашингтон» переиграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Заброшенными шайбами у «Кэпс» отметились Ник Дауд, Райан Леонард, Джейкоб Чикран и Том Уилсон. Единственный гол «Кракен» на счету Джейдена Шварца. Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду около 16 минут, отметился голевой передачей, сделал один бросок и силовой прием. Всего в этом сезоне у него 5 (1+4) очков в 7 матчах. «Вашингтон» набрал 10 очков в 7 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Сиэтл» идет на 7-й строчке в Западной конференции — 8 очков в 7 играх. НХЛ. Регулярный чемпионат

22 октября, 02:00. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Сиэтл

N.A.F.1974 24-25 время на льду-время в большинстве- попытки бросков\60-попадания в створ\60-SH% 17:43-4,09-26,46-12,34-18,57% 25-26 17:34-4,42-23,49-7,8-6,25% ============================= Времени на льду примерно столько же.В большинстве даже больше.Бросков(всех) чуть меньше.А вот в створ процентов на 40( меньше).И реализация в три раза хуже. Так что исходя из цифр: меньше в ворота летит и то что летит отбивается вратарями.В большинстве не одного гола не забил.. Другое дело ,что 7 игр это ни о чем.Время пройдет-будет получше.И с большинством и с результативностью Ови.Играет он нормально,вполне командно.Если посмотреть чуть шире, то с капитаном на площадке(в основном формате-5-5) команда контролирует 59% бросков(в том числе 56% попаданий в створ),66,6% шансов взятия ворот,74% моментов высокой опасности,72% ожидаемых голов и голов реальных 100%(5-0).Вполне себе доминирующие показатели:) Много контекстов, но так. 22.10.2025

Archon Думается,что потихонечку,а 920-930 "Махалыч" набьёт,а 910 уже в этом сезоне(надеюсь,не последнем).Хоу играл намного дольше. Но и скорости тогда были не те. 22.10.2025

Крюков Сергей ///Макдэвид сегодня догнал Ови по голам в сезоне?/// ====== Вот ведь шельмец, догнал. Вот пару матчей назад Александр Михалыч самого Мартина Дормидонтыча Бродо по голам в 40+ догнал - это вещь)) Надо бы уже и перегнать. 22.10.2025

mikha1 Сергачева прорвало - первые очки, 1+2 22.10.2025

mikha1 Том Уилсон набрал 10 очков и вошел в топ-10 по очкам. 22.10.2025

Apei дуэль двух просевших ветеранов 22.10.2025

Andrew_BD О, и правда! А я пролистал протокол, но даже не заметил, кто был соперником. Они, видимо, тоже :joy: 22.10.2025

Электросталец пора в ОАЭ 22.10.2025

Электросталец и рекорд мистера Локти по возрасту, ни года без рекорда 22.10.2025

Андрей Андрей да,сел на хвост и патронов отстреливаться мало. 22.10.2025

Андрей Андрей прошлые 2 сезона показали,что Сане лучше это не делать как раньше,физика уже не та. 22.10.2025

Андрей Андрей Да,с пиджаками в конце прошлого сезона было страшно играть.Я думаю в ПО на востоке они могли выкинуть много команд. 22.10.2025

Андрей Андрей Шура не смог здоровым и подготовленным войти в сезон. То что товарищи в этом плане не те товарищи,то это так ,я думаю в ноябре он восстанoвится. 22.10.2025

mikha1 Крайне низкая резудльтативность в этом сезоне. На данный момент всего 5,93 гола за игру. Чтобы достигло 6, в матче Юта-Колорадо должно быть забито 8 голов, после 1 периода счет 0-1. 22.10.2025

mikha1 Бардаков поучаствовал в голе Макара, поборолся за воротами и заработал 1е очко. 22.10.2025

МаратХ Расстраивает 40-летний Овечкин своих фанатов 22.10.2025

mikha1 Это даже удивительно. Коламбус обыграл в гостях Даллас 5-1. Воронков -гол, Чинахов, Марченко -передачи. 22.10.2025

Грег Хаус НХЛ без Ови - как вампир без крови 22.10.2025

Грег Хаус Ови должен быть на главной 22.10.2025

Dorognik Забить больше, чем Гретцки с своем последнем сезоне. И всё. А что ещё нужно, чтобы спокойно уйти на заслуженный отдых? 22.10.2025

Алексей Х Было уже, что Макдэвид сегодня догнал Ови по голам в сезоне? Первым тогда буду) 22.10.2025

Алексей Х Вашингтон с победой! 22.10.2025

Apei спасибо 22.10.2025

mikha1 Чинахов первое очко в сезоне! 22.10.2025

mikha1 Тут хорошо бы пару голов в октябре забить, чтоб обойти Гретцки по голам в октябре. Мелочь, конечно, но те не менее. 22.10.2025

Sergey Krug -3758-й хит в РС(3-й, 2-й Мэтт Мартин-3936,1-й Кэл Клаттербак-4029), преследователь:Люк Шенн -3673(4-й) 22.10.2025

Apei Десятку по очкам к зиме никто не отменял 22.10.2025

mikha1 Что ты его с самого начала сезона выгоняешь? Доиграет сезон до апреля-мая и уйдет. 22.10.2025

Sergey Krug Пока неизвестно)Скорее всего нет,но кто знает... 22.10.2025

Apei как не в этом? а будут ещё? 22.10.2025

Sergey Krug не в этом сезоне))Да и не нужен он,главное здоровье! 22.10.2025

Apei видны заячьи уши 22.10.2025

mikha1 Что-то не дают Овечкину пока забивать. Или сам пока не может свободное пространство себе найти, скорости не хватает, или партнеры не видят/поздно замечают. Много его бросков блокируют, почти половину 22 из 49. Вот и получается, что у него всего 2,28 броска за матч, откуда голы? Причем бросков мимо не так и много - всего 11 за 7 матчей, половина в игре с Ванкувером (5). 22.10.2025

Apei а что там с рекордом по хитам? 22.10.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ Какие у Овечкина потухшие глаза . А он думал его будут вечно прокачивать . Он нужен был , чтоб побил рекорд . Вся лига и вся команда этого ждала . А сейчас Овечкин никому не нужен . . Даже своей команде . И даже тренер не выпускает его на пустые ворота , причём ведя в две шайбы . Жаль парня , но годы ушли . Прозябание сейчас только , тяжело ему будет это воспринемать , был на вершине элиты , а сейчас на задворках . Надо это понять и принять и тихо уйти , не позорить честь свою дальше 22.10.2025

.Алексей. Вашингтон с победой. 22.10.2025

Sergey Krug С победой!Матч с Сиэтлом Вашингтон начал с того же места,на котором закончил с Ванкувером. Есть два очка Вашингтона,два очка Протаса,третья шайба Леонарда,9-очко Строума,5-е Ови.Жаль,у Логана нет сухаря,но зато есть классные сейвы.Посмотрим Коламбус 25-го. 22.10.2025

Apei ещё лет 15 и он тоже падёт 22.10.2025