Сегодня, 16:00
«Баффало» — «Оттава» — 03.00 по московскому времени
«Каролина» — «Анахайм» — 03.00
«Детройт» — «Эдмонтон» — 03.00
«Флорида» — «Лос-Анджелес» — 03.00
«Монреаль» — «Сан-Хосе» — 03.00
«Питтсбург» — «Ванкувер» — 03.00
«Тампа» — «Нью-Джерси» — 03.00
«Вашингтон» — «Сиэтл» — 03.00
«Флорида» — «Лос-Анджелес» — 03.00
«Айлендерс» — «Торонто» — 03.30
«Сент-Луис» — «Рейнджерс» — 04.00
«Виннипег» — «Чикаго» — 04.00
«Аризона» — «Калгари» — 05.00
«Вегас» — «Бостон» — 06.00
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