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Сегодня, 19:00

«Вашингтон» — «Сиэтл»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ

«Вашингтон» сыграет с «Сиэтлом» в регулярном чемпионате НХЛ 12 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Овечкин (ХК «Вашингтон»).
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» на своем льду примет «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 12 января. Игра пройдет в спортивно-развлекательном комплексе «Кэпитал Уан Арена» в Вашингтоне, округ Колумбия (США) и начнется в 3.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Вашингтон» — «Сиэтл» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Кэпиталз» заработали 44 очка и занимают 10-е место в Восточной конференции. «Кракен» с 43 баллами располагается на 9-й строчке в Западной конференции.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сиэтл Кракен
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