21 октября, 23:20
«Вашингтон» и «Сиэтл» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 22 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Кэпитал Уан Арена» в Вашингтоне (округ Колумбия, США). Начало — в 2.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Вашингтон» — «Сиэтл» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
В России нет официальной трансляции матчей НХЛ, игры в прямом эфире показывают в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
«Кэпиталз» набрали 8 очков в 6 матчах и занимают шестое место в Восточной конференции. «Кракен» с 8 очками в 5 играх идет на девятой строчке «Запада».