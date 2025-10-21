«Вашингтон» и «Сиэтл» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 22 октября

«Вашингтон» и «Сиэтл» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 22 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Кэпитал Уан Арена» в Вашингтоне (округ Колумбия, США). Начало — в 2.00 по московскому времени.

«Вашингтон» — «Сиэтл»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Следить за ключевыми событиями игры «Вашингтон» — «Сиэтл» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ, игры в прямом эфире показывают в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

22 октября, 02:00. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Сиэтл

«Кэпиталз» набрали 8 очков в 6 матчах и занимают шестое место в Восточной конференции. «Кракен» с 8 очками в 5 играх идет на девятой строчке «Запада».