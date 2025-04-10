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10 апреля, 10:49

«Вашингтон» сохранит сетки ворот, в которые Овечкин забросил 894-ю и 895-ю шайбы

Алина Савинова
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«Вашингтон» заявил о намерении сохранить для постоянной экспозиции сетки ворот, в которые нападающий и капитан команды Александр Овечкин забросил рекордные шайбы в НХЛ.

В ночь на 5 апреля в матче против «Чикаго» (5:3) 39-летний россиянин оформил дубль и сравнялся с Уэйном Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ (894), а 6 апреля в игре против «Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере и установил снайперский рекорд лиги.

«В рамках презентации «Вашингтон» представит первые экспонаты из коллекции «Кэпиталз Аутентикс»: целые и невредимые сетки, в которые забил Алекс Овечкин 894-й гол, а также 895-й, ставший рекордным. Сохранившиеся сети будут представлены на постоянной экспозиции в новом помещении команды, которое в настоящее время строится», — говорится в заявлении «Кэпиталз».

Хоккеисты &laquo;Вашингтона&raquo; с&nbsp;Кубком за&nbsp;победу в&nbsp;финале Восточной конференции в&nbsp;2018 году. Ларс Эллер (№20)&nbsp;&mdash; слева от&nbsp;Александра Овечкина.«Однажды мы выкинули Овечкина из машины прямо на хайвее!» Интервью форварда «Вашингтона» Эллера

Ранее стало известно, что «Вашингтон» номинировал Овечкина на «Билл Мастертон Трофи» по итогам сезона.

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Александр Овечкин
Хоккей
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ХК Вашингтон Кэпиталз
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