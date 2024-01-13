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Сегодня, 20:40

«Вашингтон» сообщил, что Овечкин пропустит матч против «Рейнджерс»

Сергей Ревенко
редактор интернет отдела
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». Пресс-служба «Кэпиталз» сообщает, что у российского форварда травма нижней части тела.

В нынешнем сезоне 38-летний Овечкин провел 39 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 27 (8+19) очков.

12 января стало известно, что россиянин пропустил тренировку «Кэпиталз».

«Вашингтон» потерпел три поражения в пяти последних матчах. Команда занимает 7-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона.

Александр Овечкин
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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