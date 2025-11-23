Сегодня, 00:20
«Вашингтон» и «Тампа-Бэй» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 22 на 23 ноября. Матч пройдет на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне (США). Начало — в 3.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Вашингтон» — «Тампа-Бэй» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
«Кэпиталз» набрали 24 очка в 21 матче и занимают девятое место в Восточной конференции. «Лайтинг» с 24 очками в 20 играх располагается на седьмой строчке «Востока».