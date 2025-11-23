Видео
Сегодня, 00:20

«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Вашингтон» и «Тампа-Бэй» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 23 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Овечкин (ХК «Вашингтон»).
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» и «Тампа-Бэй» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 22 на 23 ноября. Матч пройдет на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне (США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат
23 ноября, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон)
Вашингтон
Тампа-Бэй

Следить за ключевыми событиями игры «Вашингтон» — «Тампа-Бэй» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Кэпиталз» набрали 24 очка в 21 матче и занимают девятое место в Восточной конференции. «Лайтинг» с 24 очками в 20 играх располагается на седьмой строчке «Востока».

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
