Сегодня, 05:50

«Тампа» переиграла «Вашингтон», Кучеров набрал 3 очка, у Овечкина «-2»

Павел Лопатко

«Тампа» победила «Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

За «Тампу» забили Брэндон Хагель (дважды), Оливер Бьоркстранд, Энтони Чирелли и российский нападающий Никита Кучеров. Также на счету 32-летнего россиянина две результативные передачи. Во втором периоде форвард получил повреждение и не доиграл матч.

В сезоне-2025/26 Кучеров в 19 матчах набрал 22 (10+12) очка.

У «Вашингтона» забили Джастин Сурдиф, Джейкоб Чикран и Итен Фрэнк. Российский нападающий Александр Овечкин не отметился результативными действиями, он провел на льду 23 минуты 4 секунды и завершил игру с коэффициентом полезности «-2».

В сезоне-2025/26 у Овечкина 20 (10+10) очков в 22 матчах.

«Вашингтон» прервал серию из трех побед подряд. Он занимает 12-е место в Восточной конференции (24 очка после 22 игр). «Тампа» (26 очков после 21 матча) расположилась на 4-м месте.

НХЛ. Регулярный чемпионат
23 ноября, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон)
Вашингтон
Тампа-Бэй
18

  • _Металлург_

    Сегодня праздник у девчат. Раздухарились и из под шконки вылезли.

    23.11.2025

  • _Металлург_

    Правильно. не лень фашистов. Сегодня ночью их хорошо откалибровали, а день только начинается!

    23.11.2025

  • _Металлург_

    О, пи...бол появился. Слышали мы уже, что вся Северная Америка смеется над Овечкиным. Но, оказывается, что не вся. Ну или Питсбург находится не в СА. Хотя тебе это простительно. С географией, как мы уже знаем, у тебя проблемы.

    23.11.2025

  • True Timati

    Позорная игра от Вашингтона и дело даже не в счете: когда главная звезда всей лиги за период набирает 3 очка и отправляет вашего вратаря в буфет - это шляпа. Когда ваш главный дуболом, не умеющий ничего кроме как выводить из игры лучших игроков противоположной команды - это зашквар. Когда Карлсон и Уилсон под шумок вдвоем нападают на одно Чирелли - это позор. Овечкин, как капитан должен был пресечь такое отношение, но он промолчал - это слабость

    23.11.2025

  • _Mike N_

    Видимо приберег голы на след игры. - скорее всего рекордсмен бережет силы на Думу ! :laughing::laughing::laughing:

    23.11.2025

  • _Mike N_

    а чего им грустить ? Кубок Стэнли не главное - главное иметь рекордсмена по голам в пустые ворота ! Тем более, что в Вашингтоне хоккей стоит на 4-ом месте, так что большинству народа до одного места и команда и ее капитан-рекодсмен !:laughing:

    23.11.2025

  • _Mike N_

    в следующем году

    23.11.2025

  • _Mike N_

    а против рекордсмена Овечкина можно проводить силовые приемы или это негласный запрет Лиги ?

    23.11.2025

  • _Mike N_

    Кто в курсе - почему "Тампа" не оставила пустые ворота перед рекордсменом Овечкиным ? Боятся или не уважают ?

    23.11.2025

  • ГлавПатриот

    Ну и не повезло овечкину что стоял не башкир, тот бы при 1х1 по-джентльменски пустил.

    23.11.2025

  • ГлавПатриот

    Смотрел третий период. Судьи конечно знатные чудаки. В пользу вашингтона насвистывали только в путь. Другим командам такое и не снилось. Ржачно было смотреть как овечкин истерил в пользу судей когда 5 на 3 не смогли, почему не удаляют за неспортивное?) Всегда говорил что Уилсон самый грязный игрок лиги, но сегодня спецом промолчу, фашня ж его так всегда защищала.

    23.11.2025

  • ГлавПатриот

    Не день фашиков, сегодня снова под шконкой.)) Когда там Монреаль?

    23.11.2025

  • N.A.F.1974

    4 гола с 6 бросков это много. Но и даже так (уступая 1-4) у столичных были шансы отыграться. Будь большинство хотя бы посредственным. А поскольку оно(большинство) явно хуже, то и результат соответствующий. Кучу здоровья. Болельщикам Кэпс не грустить.

    23.11.2025

  • mikha1

    Не сказал бы, Логану просто не повезло, скорее не спас. А Овечкин должен был пару раз забивать, выход 1 на 1 и со врасывания попал в штангу. Бросал и хитовая много. Не лучший матч по результату, но и вряд ли провал.

    23.11.2025

  • невропатолог176

    Жаль..очень жаль. К Ови было пара моментов. Выход 1 на 1, штанга... Видимо приберег голы на след игры. Это жизнь..ждал от него...Заряжен был, но не пошло(. Не везло. Да и Тампа с Вашингтоном выглядели как сонные иухи..после травмы Куча. Моментов было море...ну и Чткрен хоть и 1+1...превратился в антигероя. Отдвй пас в формате 5 на 3 на Ови ьыл бы гол.

    23.11.2025

  • mikha1

    Тампа бросила в створ лишь 16 раз, забила 5. После 1 периода по большому счету только отбивалась и забила еще раз. Вашингтон бросал и бросал по воротам, упустил 3 или 4 100%-ных момента, если не больше. Но собственные ошибки в обороне и беззубость в большинстве привели к закономерному поражению. Ну и судейство сегодня это нечто. Свистели там, где не надо, молчали там, где надо было свистеть, удаления были весьма неоднозначно. Здоровья Кучерову, за 8 смен успел сделать 3 гола. И Чикран -3я звезда матча? Ну нет же.

    23.11.2025

  • baruv

    Имея столько моментов, столичные могут винить только себя за поражение. Разве что Уилсон побил Дугласа. Молнии достойно обронялись и заслуженно победили. Никите здоровья.

    23.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Томпсон и Овечкин провалили игру

    23.11.2025

    Александр Овечкин
    Никита Кучеров
    ХК Вашингтон Кэпиталз
    ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
