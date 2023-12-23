«Вашингтон» сыграет с «Тампой» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 24 декабря

«Вашингтон» сыграет с «Тампой» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с субботы на воскресенье, 24 декабря. Игра пройдет в спортивном комплексе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне, округ Колумбия, США. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Вашингтон» — «Тампа» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Видеотрансляцию бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» замыкает пятерку лучших, имея в своем активе 38 очков. «Тампа» идет на девятом месте в Восточной конференции, имея в активе 37 баллов.

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ на 23 и 24 декабря доступно по ссылке на сайте «СЭ».