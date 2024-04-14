«Вашингтон» — «Тампа»: видеообзор матча

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Тампу» — 4:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Кэпиталз» дубль оформил Сонни Милано, еще по голу забили Джон Карлссон и Ник Дауд, Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-1». У «Лайтнинг» шайбы забросили Энтони Даклер и Брэнден Хэгел, вратарь Андрей Василевский отразил 31 бросок из 35.

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