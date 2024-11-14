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Сегодня, 06:33

«Вашингтон» в овертайме проиграл «Торонто», Овечкин набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин и Алексей Протас празднуют гол в матче «Вашингтон» — «Торонто».
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Вашингтон» на своем льду проиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевой передачей. Всего у него в этом сезоне 19 (10+9) очков.

«Торонто» набрал 22 очка и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на 5-й строчке — 21 очко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Торонто» — 3:4 ОТ (2:1, 1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Рэддиш — 3 (Макмайкл, Дюбуа), 11:12 — 1:0. Макманн — 4 (Таварес, Хольмберг), 12:11 — 1:1. Строум — 5 (Протас, Рой), 18:33 — 2:1. Протас — 6 (Сандин, Овечкин), 37:48 — 3:1. Нюландер — 12 (Найз), 55:51 — 3:2. Марнер — 5 (бол., Райлли, Нюландер), 59:12 — 3:3. Таварес — 9 (Марнер), 64:13 — 3:4.

Вратари: Томпсон — Уолл.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 27 (11+6+7+3) — 35 (5+9+18+3).

Наши: Овечкин (16.16/4/0) — -.

14 ноября. Вашингтон. Capital One Arena. 18 573 зрителя.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Торонто Мэйпл Ливз

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