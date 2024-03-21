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НХЛ

21 марта, 05:31

«Вашингтон» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
21 марта. Вашингтон — Торонто — 3:7.
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» проиграл «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:7.

У «Кэпиталз» дубль оформил российский форвард Александр Овечкин, а также одна шайба на счету Коннора Макмайкла. Форвард «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс набрал 5 (2+3) очка, а также по одной шайбе забросили Вильям Нюландер, Джон Таварес и Бобби Макмэнн.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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